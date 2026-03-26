Prva devojka Džemsa Bonda žrtva prevare vrednosti 20 miliona evra

Italijanske vlasti zaplenile su nekretnine, umetnička dela i finansijska sredstva u vrednosti 20 miliona evra u Firenci i okolini, kupljene novcem ukradenim od švajcarske glumice Ursule Andres, poznate po filmskoj ulozi prve devojke fiktivnog britanskog špijuna Džejmsa Bonda.

Italijanska finansijska policija je danas saopštila da su zaplene rezultat istrage pokrenute pošto je Andres prijavila švajcarskim vlastima da ju je prevario finansijski savetnik.

Ta devedesetogodišnja bivša glumica je u januaru rekla švajcarskom listu Blik da ju je njen dugogodišnji finansijski savetnik prevario za 18 miliona švajcarskih franaka (oko 20 miliona evra) tokom osam godina.

Novine su navele da je savetnik u međuvremenu umro.

„Još sam u šoku. Namerno sam izabrana za žrtvu. Osam godina su mi se udvarali i navodili me. Bestidno su me lagali i zloupotrebljavali moju dobru volju na podmukao, zapravo kriminalan način, kako bi mi sve uzeli. Iskoristili su moje godine“, rekla je Andres švajcarskom listu.

Ukradena sredstva su uložena u strane kompanije, korišćena za kupovinu nekretnina, usmeravana kroz transakcije da prikriju izvor, navele su italijanske vlasti.

Trag novca je policiju odveo do 11 nekretnina, 14 parcela pod vinogradima i maslinjacima, i umetničkih dela i finansijske imovine u Firenci i susednom selu.

Vlasti nisu saopštile da li je neko uhapšen.

Ursula Andres je rođena u Švajcarskoj.

Filmsku karijeru započela je u italijasnkim komedijama 1950-ih godina, a proslavila se ulogom Haničajl Rajder, prve devojke britanskog špijuna Džejmsa Bonda u filmu „Dr No“ iz 1962. godine.

Posle filmova o Bondu, glumila je sa Elvisom Prislijem u filmu „Zabava u Akapulku“, i sa Frenkom Sinatrom i Dinom Martinom u komičnom vesternu „Četiri za Teksas“.

Kasnije je prešla na evropsku filmsku i televizijsku scenu, a glumačku karijeru je završila 2005. godine.

(Beta)

