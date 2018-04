Rani radovi Megan Markl: Buduća princeza u reklami za čips (video)

Megan Markl danas ceo svet poznaje kao verenicu Princa Harija i buduću članicu kraljevske porodice.

Međutim, pre ove životne uloge, 36-godišnjakinja je izgradila zavidnu karijeru kao glumica.

Od 2011. to 2018. godine Megan je bila jedna od junakinja serije „Suits,“ u kojoj je tumačila ulogu pravnice Rejčl Zejn. A pre ovog uspeh, imala je ne tako glamurozne poslove u Holivudu, među njima i manje uloge na televiziji i posao devojke koja je nosila kofer u kvizu „Deal or No Deal“. Snimila je takođe i jednu reklamu za čips.

Bilo je to davne 2009. godine, a zanimljivo je da kompanija u reklami nije koristila glas Marklove već se čuje glas druge ženske osobe.