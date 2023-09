Rekonstrukcija sećanja Jelene Arandjelović u Centru za grafiku

Beogradska umetnica Jelena Aranđelović predstavila se izložbom kolaža izvedenih u kombinovanoj tehnici, crtež i digitalna grafika, pod nazivom „Rekonstrukcija sećanja“.

„Tehnika koja je ovde izložena, to je kombinovana kolaž tehnika, nešto novije što sam koristila u poslednje vreme. Fotografija mi je bila predložak, nju sam kopirala ili skenirala, onda sam je cepala i sekla proizvoljno, i ubacivala crtačke elemente“, objašnjava Aranđelović.

Reč je o seriji od 40 komada koji se, kako objašnjava umetnica, posmatraju ili parcijalno ili kao jedan veliki rad što zavisi od nivoa posmatranja.

„Četrdeseti (rad) je ostao nezavršen jer sam želela da kažem da je to jedan beskonačan niz i da on nema ni početak ni kraj. To je proces jer je u umetnosti jako bitan proces stvaralaštva i rada koji ne mora da se završi nego da ostane na tom kontemplativnom nivou“, rekla je Aranđelović.

Na izložbi mogu da se vide različite vrste fotografija do kojih je umetnica sasvim slučajno došla.

„Onda sam ih ja preuzimala, te neželjene fotografije su postale željene, ja sam im produžila život, uvela ih u nove koncepte i tako stvarala priče i narative koji su kao mikro svetovi ali koji funkcionišu kao celine, imaju svoju poetiku“, kazala je.

Jelena Aranđelović, kako se dodaje u kataloškom tekstu, dekonstruiše sećanja, fotografije koje još jedino opstaju kao vizuelni podsticaji emocionalnih odgovora na drage osobe, mesta, boje, pa čak i mirise iz prošlosti.

U kolažima sa tatom, koga više nema i koga autorka čvrsto povezuje sa duhom iščezlog vremena, prepliću se narativi koje posmatrač treba da oblikuje i protumači.

Jelena Aranđelović se u razgovoru osvrnula i na težak položaj umetnika, posebno slobodnih umetnika s obzirom na činjenicu da se za kulturu ne izdvaja mnogo sredstava.

„Jako je teško stvarati bez sredstava i bez finansijske podrške ali se umetnici dovijaju i nalaze alternativna rešenja“, istakla je Aranđelović.

Izložba „Rekonstrukcija sećanja“ Jelene Aranđelović otvorena je do 30. septembra u Centru za grafiku FLU u Beogradu.

Prilog Kineske medijske grupe – CMG

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.