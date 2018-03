Rijana ih skupo koštala: Zbog užasne greške Snepčet izgubio 800 miliona dolara

Kompanija Snapchat izgubila je 800 miliona dolara nakon što se na njenoj aplikaciji za dopisivanje pojavila reklama u kojoj se korisnici pozivaju na nasilje.

Reč je o reklami vezanoj za igru “Would You Rather?”, u kojoj korisnici imaju sve opcije: da ošamare Rijanu ili udare Krisa Brauna.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG

— Royce Mann (@TheRoyceMann) March 12, 2018