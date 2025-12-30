Sahrana Brižit Bardo iduće nedelje u Sen Tropeu

Sahrana Brižit Bardo biće iduće nedelje, 7. januara u Sen Tropeu, letovalištu na francuskoj Rivijeri čijoj popularnosti je glumica i pevačica doprinela i gde je živela više od pola veka, saopštile su lokalne vlasti.

Svetski poznata filmska zvezda i neumorna aktivistkinja za prava životinja, preminula je 28. decembra u 92. godini, na jugu Francuske.

Pogrebna ceremonija zakazana je za 7. januar u katoličkoj crkvi i biće emitovana na dva velika ekrana postavljena u luci i na centralnom trgu Plas de Lis, saopštile su juče gradske vlasti.

Sahrana će se obaviti u najvećoj privatnosti na groblju koje „nadgleda“ Sredozemno more, navodi se u saopštenju.

Posle ceremonije uslediće javno odavanje počasti obožavalaca na jednoj obližnjoj lokaciji.

„Brižit Bardo će zauvek biti povezana sa Sen Tropeom čiji je bila najsvetliji ambasaodor. Kroz njeno prisustvo, ličnost i auru obeležila je istoriju našeg grada“, piše u saopštenju.

Glumica se povukla iz filmske industrije 1973. sa 39 godina i prešla da živi u vili na rivijeri u Sen Tropeu.

Takozvano Pomorsko groblje, gde su sahranjeni i roditelji Brižit Bardo je takođe mesto počinka drugih slavnih ličnosti uključujući reditelja Rožera Vadima, njenog prvog muža.

Ona je nesumnjivo bila jedna od najvećih, možda i najveća francuska i međunarodna zvezda sredine prošlog veka, ikona generacije i simbol emancipacije žena i seksualne slobode.

Glumica i pevačica, poznata po inicijalima BB, trajni je deo francuske kulturne baštine, ali je veliki deo svog života posvetila pravima životinja.

(Beta)

