Sea Dance in Exile ove godine na ostrvu Krk u Hrvatskoj

Kako je ranije najavljeno, deveto izdanje Sea Dance festivala neće biti organizovano u Crnoj Gori, a specijalna edicija, pod simboličnim sloganom „Sea Dance in Exile“, biće održana od 17. do 19. avgusta, na najatraktivnijem delu severnog Jadrana – zlatnom ostrvu Krk u Hrvatskoj.

Furiozan program predvodi jedan od najboljih DJ-eva i producenata današnjice – Alok, koji je ušao u istoriju kao jedini DJ koji je čak dva puta nastupao pred više od milion ljudi! Ova brazilski superstar je na najprestižnijoj DJ Mag listi rangiran kao četvrti najbolji DJ na svetu, uz velikane Davida Guettu, Martina Garrixa i Armina Van Buurena, a više od 50 miliona pratilaca čine ga drugim najpopularnijim DJ-em na svetu. Alok će na Sea Dance in Exile doneti planetarno poznate hitove poput „Hear Me Now“, „Piece Of Your Heart“, i „Deep Down“, za najvreliji vrhunac leta, u jednom od najsunčanijih delova Evrope.

Na rajskom Krku, uz Aloka, nastupiće i francuska globalna senzacija Willy William, čiji hitovi broje preko pet milijardi pregleda i strimova! Njegova svojevrsna letnja himna „Mi Gente“ sa J Balvinom inače je omiljena numera Bijonse i Baraka Obame. Njima se pridružuje i DJ superstar Fedde le Grand, jedna od najznačajnijih figura svetske house scene, ali i mnogi drugi. Sea Dance in Exile jedan je od više događaja koji će slaviti sve što je Sea Dance festival do sada doneo festivalskoj kulturi, kako Crne Gore, tako i regiona i celog sveta.

Sea Dance in Exile | See you at the Golden Island of Krk

Neprikosnoveni brazilski superstar Alok spada među najistaknutije ličnosti na svetskoj elektronskoj muzičkoj sceni, a svoj stil opisuje kao „Brazilian bass“ i „dance pop“. Od malih nogu predodređen za velike stvari, Alok – što na sanskritu znači svetlost – zauvek je promenio muzičku industriju i zapalio plesne podijume širom sveta. Vodeći medij iz oblasti muzike i tehnologije MusicTech opisao ga je kao muzičkog umetnika koji ispisuje nova pravila dance muzike traku po traku, kao producenta sa Midinim dodirom, kojim je pozlatio pesme iz opusa najvećih muzičkih zvezda – od Dua Lipe do The Rolling Stonesa.

Za remiks pesme „Piece Of Your Heart“ dobio je nagradu 2019. godine na Međunarodnim Dance Music nagradama, a remiksovao je i hitove poput „Living In A Ghost Town“ i „Astronaut in the Ocean“. Jedini je Brazilac koji se našao na listi „Billboard Dance 100“, dok ga je magazin Forbes ocenio kao jednog od najuticajnijih mladih umetnika u Brazilu. Saradnje sa velikanima kao što su Armin van Bauren, Timmy Trumpet i Steve Aoki, kao i setovi na najvećim svetskim festivalima kao što su Lollapalooza, Coachella i Tomorrowland, doneli su mu rasprodate nastupe, zvezdani status, ali i armiju fanova širom sveta.

Alokove producentske ruke sa Midinim dodirom pozlatile su hitove kao što su „Don’t Cry For Me“ sa Jasonom Derulom, „In My Mind“ sa Johnom Legendom i „Don’t Say Goodbye“ sa Tove Lo i Ilkay Sencan, „Work With My Love“ sa Jamesom Arturom, kao i „Hear Me Now“, koja je do danas najlepša Alokova pesma. Jedna od najupečatljivijih traka koje je uradio jeste upravo remiks koji je napravio od soundtracka Netfliksove hit serije „Squid Game“.

Sea Dance in Exile ugostiće i tvorca jedne od najzaraznijih i najvećih letnjih himni svih vremena – Willy Williama. Ovaj francuski muzički mag iznedrio je hitove koji se broje u milijardama, poput „Mi Gente“, „EGO“ i „Trompeta“, a njegovom planetarnom uspehu doprinelo je i to što se našao na 1. mestu liste najtraženijih francuskih izvođača na platformi Shazam. Genijalnosti Willy Williama, čini se, nema kraja, pa je teško utvrditi je li bolji tekstopisac, kompozitor, producent, DJ ili pevač. Globalna senzacija postao je nakon objavljivanja numere „Mi Gente“, 2017, u duetu sa J Balvinom, a koju je u originalu prethodno objavio na francuskom pod nazivom „Voodoo Song”. Pesma „Mi Gente” bila je na #1 mestu Spotify Global 12 uzastopnih nedelja, dok je istovremeno harala vrhovima top lista u preko 55 zemalja sveta. Singl je takođe bio najtraženiji na platformi Shazam širom planete, i to neverovatnih 11 nedjelja zaredom, dok je spot za ovu pesmu osvojio MTV VMA nagradu.

„Mi Gente“ je ujedno okupila armiju „svojih ljudi“ širom sveta, među kojima su Barak Obama, koji je izjavio da mu je ovo omiljena pesma godine, dok je kraljica Bijonse toliko bila hipnotisana ovom numerom da je objavila i oficijalnu remiks verziju „Mi Gente Feat. Beyoncé“. Proteklih godina ovaj hitmejker sarađivao je sa muzičkom elitom, među kojima su Jason Derulo, David Guetta, Nicki Minaj, Steve Aoki, Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta i drugi. Svoj veliki povratak najavio je prošle godine radijskim hitovima „Trompeta“ i „Solo“, koja je plod saradnje sa Will.i.am & Lali.

Elektronska furija na najvećem i najpopularnijem hrvatskom biseru ne može se zamisliti bez neprikosnovenog „letećeg Holanđanina“ – Fedde le Granda, jednog od najznačajnijih figura svetske house scene. Njegovi klasici, među kojima su „Put your Hands up for Detroit“, „Let me Think about It“, baš kao i prošlogodišnji hit „Let the Groove Be“ zapaliće plesni podijum najboljeg kluba u regionu! Mnogobrojne nagrade, bogata produkcija i nastupi na najvećim festivalima kao što su Coachella, Tomorrowland, Ultra, EXIT, vinuli su holandskog DJ-a na listu 30 najuticajnijih u svetu prema izboru DJ Maga. DJ superstar čiju je muziku Madonna koristila za promociju svoje „Sticky and Sweet“ turneje, osvajao je brojne nagrade, ali i bio na prvim mestima top-lista u zemljama kao što su Velika Britanija, Španija, Rusija, Finska i mnoge druge.

Specijalno izdanje Sea Dance in Exile biće održano od 17. do 19. avgusta, u jednom od najvećih i najboljih klubova u regionu – klubu Diamond, u Malinskoj, na ostrvu Krk. Najveće hrvatsko ostrvo Krk s pravom od davnina nosi epitet „Zlatno ostrvo“. Krk ima kristalno čiste plaže i više od 2.500 sunčanih sati godišnje. U ovom komadiću raja na zemlji ljudi se sa posebnom pažnjom odnose prema prirodi, kulturi i istorijskom nasleđu, pa od juna 2005. godine ovo hrvatsko ostrvo funkcioniše kao Eko otok Krk. Jedan od najsunčanijih delova Evrope ujedno je i jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija na jadranskoj obali, vrteška zvukova, boja i mirisa!

Ulaznice za Sea Dance In Exile u prodaji su putem sajta Entrio.hr.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.