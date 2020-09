Selma, Danka, Ines: Ko su žene kojima su posvećene najlepše pesme (video)

Žene su veoma često tema književnih, ali i muzičkih dela. Iako izvođači pevaju uglavnom pevaju o ženi kao ideji, mnogo je onih koji su svoje stihove posvetili konkretnim ženama, odnosno ljubavima. Selma, Ljiljana, Milica, Marina, Branka, Danka… Sve ove žene iz poznatih pesama su zapravo stvarne.

Čuvena “Selma” Bijelog dugmeta, koja putuje na fakultet, a tužni mladić je ispraća noseći joj kofere, preplavljen emocijama, ne zna šta bi joj rekao. I taman kad očekujete da će joj reći nešto epohalno, on izgovara: “Molim te, ne naginji se kroz prozor”.

Dvadeset godina kasnije igrom sudbine posle koncerta Bijelog dugmeta u Zagrebu, Bregoviću je prišla sredovečna žena, koja mu je rekla da je baš ona Selma iz pesme Vlade Dijka.

I sam Bregović je nekoliko svojih kompozicija posvetio konkretnim devojkama.

“Uspavanka za Radmilu M” posvećena je Radmili Mikulić, ćerki čuvenog komunističkog funkcionera Branka Mikulića, pesmu “Mogla je biti prosta priča” manekenki Ljilji Tici.

Legendarni pevač narodne muzike Toma Zdravković imao je dve velike neuzvraćene ljubavi kojima je napisao nezaboravne pesme. Pesmu “Danka” posvetio je televizijskoj voditeljki Danki Novović, a “Ljiljanu” glumici Ljilji Blagojević.

U jednom intervjuu Ljiljana je ispričala da je Toma glumio sa njom u seriji “Doktorka na selu” i da joj je obećao pesmu. Ispunio je obećanje na sledećoj ploči, na kojoj se našla “Ljiljana”.

Zagrebački kantautor Arsen Dedić, zanesen Splićankom Ines Bareza, posvetio joj je svoju pesmu “Ne daj se, Ines”, koju je čežnjivim glasom svojevremeno odrecitovao doajen jugoslovenskog glumišta Rade Šerbedžija.

Ines sada ima 72 godine i živi u Milanu, gde se bavi astrologijom, ezoterijom, jogom, slika i vaja, a udata je za jednog italijanskog arhitektu. Ona se početkom Drugog svetskog rata sa majkom preselila u Sombor, a potom zbog baletske škole u Beograd.

Sredinom šezdesetih, u srpskoj prestonici je preko zajedničkog prijatelja Arsen upoznao markantnu Dalmatinku, koja je posle kraćeg razgovora ostavila toliko snažan utisak na Arsena da joj se prilikom sledećeg dolaska u Beograd sam javio i tako je jednog kišnog dana započela njihova romansa.

Ines je kasnije pričala da je Arsen maštao o zasnivanju porodice, odnosno ženi i deci koji će ga čekati kod kuće, ali ona sebe ipak nije videla u takvoj situaciji, pošto ništa nije očekivala i smatrala je da njih dvoje nemaju šta da grade.

Romantičan početak nije prerastao u dramatičan kraj, jer su međusobno suprotne stavove o budućem životu razumno prihvatili kao neminovnu stvarnost. Dedić je tada imao 25 godina. Ines je kasnije priznala da je Arsenu zaista, kao u pesmi iz zbirke “Brod u boci”, pisala pisma na raznobojnim hartijama, jer navodno nije volela belu.

Zeleni autobus koji se “ruši niz jednu beogradsku padinu” zaista je postojao, a njeni rumeni obrazi sa njegovom pojavom ušarili bi se i na jesenjem vetru. Arsen Dedić je pominjao mnoga ženska imena u svojim stihovima, a poslednju pesmu sa posvetom namenio je svojoj unuci “Lu”.

Kompozitor Dragan Toković napisao je evergrin narodnjak “Volela me jedna Vranjanka”, koju je pevao Staniša Stošić.

U pesmi se prepoznala sada sedamdesetogodišnja Jelena Đorđević, koja je davne 1972. u Vranju upoznala Tokovića. Jelenu su svi u to vreme u Vranju zvali Lela Numerka, mnogima je slomila srce, pa tako i Tokoviću. Ali jedino je on napravio pesmu i to još kakvu.

Inspiracija pesniku Bori Đorđeviću za “Lutku sa naslovne strane” bila je Meri Cakić, legendarna beogradska starleta iz sedamdesetih godina.

Na nekim od koncerata “Riblje čorbe” Meri je nastupala sa plesnom grupom “Ribetine”, upravo kao neka vrsta scenske ilustracije pomenutog hita.

Kantautor Đorđe Balašević je bio veoma iskren u stihovima svoje pesme “Olivera”, koju je posvetio svojoj supruzi, u kojoj kaže: “Drugi bi sve imalo smisao, ne bih svakoj pesme pisao, da sam znao da postojiš, Olivera”.

Suprugama Dubravki i Milici su pesme posvetili i Luis – “Dudo” i Dejan Cukić – “Ja te volim, Milice”.

Životnoj saputnici pesmu je posvetio i Ljuba Aličić, kroz stihove “Svirajte mi za Željanu, moju ljubav, moju ranu, svirajte za dane sreće, njoj poklanjam ovo veče”.

Pop pevač Sergej Ćetković je supruzi Kristini namenio pesmu “U tebi sve mirno spava, sa tobom je sve i san i java, ja borim se da tako ostane, Kristina”.

