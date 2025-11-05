Serija naučnih i umetničkih izložbi Art Meets Science od 12. novembra u Palati nauke

Serija izložbi i naučno-umetničkih instalacija „Art Meets Science“ biće otvorena u sredu, 12. novembra u Palati nauke u Beogradu, saopštili su danas organizatori.

Program u organizaciji Centra za društvo i tehnologiju „Re:people“ koji povezuje nauku sa umetnošću trajaće do 14. novembra, a ovogodišnje izdanje se bavi korišćenjem umetnosti kao metoda istraživanja u nauci, arhitekturi i svakodnevnom životu.

Program, 12. novembra u 18 časova, otvara izložba „Druga koža“, koja spaja umetnički izraz i naučni eksperiment kroz istraživanje biothnologije i materijalnosti tela, a ona će biti predstavljena u novoj S.E.F galeriji Palate nauke.

Ta izložba se koncentriše na istraživanja u oblasti tekstilne elektronike, a posetioci će videti instalacije tkanina u koje su integrisani senzori koji registruju ritam disanja, pokret i druge parametre, navodi se u saopštenju.

Za 13. novembar, predviđena je izložba „Razumeti zemlju: Intersticijum“, koja je predstavljena i na ovogodišnjem Venecijanskom bijenalu arhitekture.

Tog dana očekuje se i panel diskusija pod nazivom „Umetnost kao metod istraživanja: između umetnosti, nauke, arhitekture i društvene prakse“.

Poslednjeg dana programa posetiocima će biti predstavljen festival „Spekulum Artium“ koji povezuje umetnost, nauku i tehnologiju u postindustrijskom kontekstu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com