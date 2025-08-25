Sigidunum proslavio 45 godina postojanja izložbom Tragom svetlosti

Izložbom „Tragom svetlosti“ akvareliste i slikara Dušana Đukarića obeležena je 11. jula, proslava 45. godina postojanja beogradske galerije Singidunum.

Istoričarka umetnosti Maja Škaljac Stanošević osvrnula se na početak osnivanja galerije.

„Pre 45 godina Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti dizajnera Srbije odlučilo je da osnuje svoju izložbenu prodajnu galeriju u ovoj našoj beogradskoj najlepšoj ulici Knez Mihailovoj i za prostor se ponudio Filološki fakultet i tako je krenula naša istorija“

Galerija je osmišljena tako da u gornjem nivou svoje radove prodaju članovi Udruženja, dok su u donjem delu izložbe.

„Tu publika može da kupi, da nađe sebi fantastično umetničko delo vrhunske primenjene i likovne umetnosti, a u donjem nivou se odvijaju izložbe, izložbe samostalne, tematske, kolektivne i izložbe naših sekcija, Udruženje ima 9 sekcija“.

Slikar i akvarelista Dušan Đukarić je rekao da izložba „Tragom svetlosti“ nije slučajan naziv i da je akvarelom stvarano na papiru koji je čuvan 45 godina.

„Papir je od ajromari priuks, francuska proizvodnja, koji je u slojevima dugo čekao, dodir boje, dodir svetla, da kroz tu svetlost i tu boju, oživi, prenese svetlost napravi umetnost. Čovek koji je čuvao te papire star je 90 godina“.

Akvarel je strateška tehnika, kako kaze Đukarić, što znači da se mora od početka do kraja imati jasan cilj.

“ Kroz godine iskustva, više od 30 godina slikanja akvarelom nikada nisam bio zadovoljan kada sam ostao na tom pravom putu, tek kada sam iskoračio s tog pravog puta i ušao u taj svet imaginacije napravio sam sliku akvarel, koja ima dušu, umetnost i uzvik posmatralča „au kako je to napravio““.

Za sebe kaže da je slikar atmosfere, a to je slikanje trenutka, kao i da je akvarel zahtevna tehnika, koja traži neprekidno razmišljanje, rad i usavršavanje.

„Umetnost jeste otklanjanje greške zato i veštačka inteligencija ne može da bude konkurencija akvarelu, jer ona stvara po principu algoritama, čovek je u toj raciji, razumu najslabiji, tek kada uđe u sfere imaginacije počinje da pravi umetnost „.

Predstavljeni akvareli su nastali u poslednjih nekoliko godina , tema su najlepši evropski gradovi, među kojima su Beograd, Prag,Venecija,…

Izložbeno-prodajna galerija Singidunum već 45 godine promoviše talente Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS), ali i kolega iz drugih profesionalnih umetničkih udruženja.

