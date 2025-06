Simbioza Franka Cartera i Sex Pistolsa donosi najveći Rock and Roll događaj godine na jubilarni EXIT

Exitova velika godišnjica ne bi mogla da ima moćniji manifest – Sex Pistols, uz energičnog Franka Cartera, donose najglasniji wake-up call u istoriji muzike, direktno na Petrovaradinsku tvrđavu, u nedelju, 13. jula.

„Tetoviran i nabijen energijom, nije došao u bend da zameni bilo koga, već da uzdrma svetsku javnost“, napisao je jedan od najuticajnih britanskih časopisa za tvrdi rok zvuk Kerrang!, dodajući da Carter ne samo da donosi život u ovaj bend, već ga iznova definiše, uz zaključak da publika, čak i ona koja nije znala za njega, ne može i ne želi da skrene pogled sa njegove električne scenske pojave.

The Guardian ga opisuje kao „novu energiju i harizmu ovog legendarnog punk benda“, naglašavajući njegovu autentičnost na bini: „Mišićavi Carter, i sam veteran pank scene, baca se u pesme i u masu, zamenjujući ironični stav Johnnyja Rottena svojom divljom, ogoljenom energijom“. To je upravo ono što je bendu bilo potrebno da se spoji posle skoro pola veka jer „bend nije dobar uprkos izostanku Johna Lydona“, tvrde kritičari, „oni su sjajni jer je Carter tu“, zaključuje Kerrang!

Kako primećuje istaknuti britanski muzički kritičar Ian Winwood, članovi benda danas sviraju sa onom vrstom slobode koja im je decenijama izmicala još otkako je Steve Jones 1976. opsovao na nacionalnoj televiziji i pretvorio bend u najopasniji simbol jedne epohe. „Postali su progonjeni ljudi, nepoželjni ljudi“, piše Winwood. „Ali sada više nije tako.“

Njihove svirke su prigrlili neki od najvećih svetskih muzičkih kritičara, te je Britanski Mojo oduševljeno pisao o „koncertu punom adrenalina, duha i razorne iskrenosti“. Carter je, prema oceni remomiranog muzičkog magazina Bring the Noise UK, „osvojio binu kao da mu je oduvek pripadala“, dok je Kerrang! naglasio da je „upravo njegova životna energija ta koja je ponovo povezala bend nakon skoro pola veka“.

Bend koji je još sedamdesetih „presekao kabl između mase i establišmenta“ ostavio je neizbrisiv trag u svetskoj muzičkoj istoriji. Kada su u maju 1977. objavili „God Save the Queen“, cenzura nije sprečila himnu da odzvanja ulicama – dok su oni svirali na brodu, ispred parlamenta. Taj duh vraćen je na scenu u avgustu 2024, na dobrotvornim koncertima u Bush Hall-u, kada je svet saznao da Frank Carter postaje novi frontmen benda.

Nakon londonskih svirki usledila je britanska turneja, koja je samo učvrstila ono što se osetilo već u Bush Hallu – da Sex Pistols nisu samo preživeli promenu, već su je pretvorili u novu snagu. The Independent je pisao da bend „i dalje ima dovoljno punka u sebi i bez Lydona“, dok je Evening Standard zabeležio da je Carter divalj, razjaren i prepun anarhične energije – baš ono što je obećano: apsolutni haos.” Bring the Noise UK je podvukao da Carter „nije pokušavao da imitira Lydona, već je bio svoj – i to je možda učinilo stvari još boljima”.

U aprilu sledi australijska turneja koju Rolling Stone opisuje kao „uzbudljivu silu“ i uz naglasak da Carter „ne imitira Johnnyja Rottena, već donosi sopstveni haos, glas i harizmu”. Koncerti u Melburnu, Sidneju i Brizbejnu su potvdili ono što oko čega su se najveći muzički kritičari složili: Carter je scenski divalj, glasno političan, bolno iskren i sve ono što je punk ikada trebalo da bude.

Kao kruna povratničke turneje i potvrda novog poglavlja benda, Sex Pistols su u maju 2025. objavili trostruki live album pod nazivom „Live in the USA 1978”, koji donosi sirove snimke sa kultne američke turneje iz ‘78. godine, uključujući nastupe u Atlanti, Dallasu i San Francisku. Izdanje, koje se pojavilo u luksuznoj vinil ediciji i digitalnom formatu, naišlo je na odličan prijem kod publike i kritike, ne samo zbog istorijske vrednosti, već i zbog neposredne, nefiltrirane atmosfere na snimcima. Objavljivanje albuma dodatno je podiglo interesovanje za novu turneju benda, te i sam Liam Gallagher nije krio svoje oduševljenje rekavši da su Sex Pistols promenili način na koji posmatra muziku, dodavši: „Kada sam prvi put čuo taj album, sve je eksplodiralo. To je bilo kao otvaranje neba“.

EXIT festival ove godine neće samo imati istorijski trenutak na glavnoj bini. Imaće povratak pravog i autentičnog bunta. Kada se spoje legende koje su promenile sve i čovek koji gazi sve norme današnjice, ne dobijate koncert. Dobijate manifest. Dobijate punk propoved. Dobijate živi dokaz da punk i dalje ume da šamara sistem i uzdrma svest.

Pank je oduvek bio za autsajdere, za one koje društvo ne prihvata, za ljude koji se ne uklapaju ili žele da preispitaju sistem i pozovu moćnike na odgovornost. Danas imamo simpatizere milijardera koji su nas okrenuli jedne protiv drugih; zato pank nikada neće umreti – naprotiv, možda nikada nije bio zdraviji nego što je sada, kaže Frank Carter.

(Beta)

