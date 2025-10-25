SImfonijski orkestar i hor RTS sa LIstovom Faust simfonijom na zatvaranju 57. BEMUS-a

Simfonijski orkestar i hor Radio-televizije Srbije (RTS) nastupiće večeras u Kolarčevoj zadužbini na poslednjem koncertu 57. Beogradskih muzičkih svečanosti (BEMUS) pod upravom dirigenta Srboljuba Dinića i sa solistom Kvonsuom Džonom.

Oni će izvesti „Faust simfoniju“ mađarskog kompozitora Franca Lista i time zatvoriti ovogodišnji festival, koji je okupio više poznatih mlađih i starijih zvezda klasične muzike, ali i džeza, iz naše zemlje i inostranstva.

Tenor Kvonsu Džon, koji će izvoditi solističku deonicu završnog dela simfonije, školovao se u Južnoj Koreji i Nemačkoj, a on je sa simfonijskim orkestrom i horom RTS i ranije sarađivao.

Koncert počinje u 20 časova, a ulaznice mogu da se kupe onlajn.

(Beta)

