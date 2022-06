Sin Dženifer Lopez iz filma ‘Sobarica i senator’ danas je neprepoznatljiv (foto)

U romantičnoj komediji iz 2002., „Sobarica i senator“, Lopez nezaboravno glumi samohranu majku i hotelsku sobaricu Marisu Venturu koju se pretvara da se bogatašica sa Mengetna. To dovodi do romantičnog susreta s Ralfom Fajnsom, koji glumi kandidata za senatora koji boravi u hotelu.

Osim Lopez i Fajnsa, u filmu se nalazi i sporedna glumačka postava koja uključuje Stenlija Tučija, kao i pokojne glumce Natašu Ričardson i Boba Hoskinsa. Međutim, verovatno je mladi glumac koji je glumio Taja, sina Džej Lo, lik koji je ukrao šou. Može se reći da od tada ovaj danas 30-godišnji glumac, ostavlja svoj trag u Holivudu.

Glumac koji je glumio Tya je Tajler Pouzi. Rodom je iz Kalifornije, i to vreme je tek počinjao u Holivudu. A kao novopridošlicu, rad s Lopez svakako je inspirisao Poseyja da razvije dobru radnu etiku koju je zadržao tokom karijere. „Toliko me naučila o tome kako biti profesionalac kao glumac, ali nisam shvatio da me naučila dok nisam postao stariji“, otkrio je glumac. „Pomislio sam: ‘Odakle mi taj moral?’ Setio sam se i pomislio: ‘Džej Lo je uvek bila tu na vreme, uvek prisutna.’ Osoba koju najviše poštujem i najprofesionalnija osoba s kojom sam radio.“

I dok Pouzi nije ponovo radio sa svojom filmskom majkom, dve zvezde od tada imale su jedan zanimljiv svojevrsni susret. Tokom dodele Teen Choice Awards 2014. godine, Dženifer i Tajler nakratko su se ponovo našli na pozornici. Glumac je čak u šali pokušao na audiciji da prođe kao jedan od plesača Lopezove.

Sve šale na stranu, Pouzi je imao prilično dobru karijeru otkako je pre dve decenije delio ekran s Lopez. Ubrzo nakon „Sobarice i senatora“, glumac je nastavio s nekoliko drugih filmova, uključujući sportsku dramu „Legendary“ s Džonom Senom. Zatim je glumio u nekoliko TV serija, uključujući „Doc“, „Bez traga“, „Smallville“, „Braća i sestre“, „Lincoln Heights“, „Jane the Virgin“ i kasnije, „Now Apocalypse“.

U međuvremenu, mnogi su primetili Pouzija nakon što je dobio glavnu ulogu u MTV-jevoj nagrađivanoj drami „Mladi vukodlak“. U seriji je glumac tumačio ulogu Skota MekKala, igrača lakrosa, koji razvija supermoći nakon što ga je ugrizlo nepoznato stvorenje.

Pouzi je do tada možda već bio u nekoliko filmova i serija, ali je još uvek bio relativno nepoznata osoba. Ipak, kreator serije, Džef Dejvis, primetio je glumčev nastup u Lincoln Heightsu. „OK, mislim da bi to mogao da bude on“, prisetio se Dejvis. Međutim, tokom audicija nisu baš svi bili uvereni da je Pouzi pravi lik sve dok Dejvis nije insistirao da ga snime u krupnom planu. To je na kraju rezultiralo uspehom. Na setu je „postalo pravilo“ uvek snimati Pouzija u krupnom planu. To je sigurno bilo pravilo koje su i obožavaoci počeli da cene.

U isto vreme, Tejlor se proslavio u svetu pozajmljivanja glasova za animirane projekte. Za početak, postao je glas Marvelovog superjunaka Dantea Pertuza, zvanog Inferno, u seriji „Marvel Rising“. Zatim je nastavio s YouTube Originals animiranom serijom „Sherwood“. Kasnije je čitao ulogu princa Alonsa u Diznijevoj animiranoj seriji „Elena od Avalora“.

Osim što se bavi filmskim i TV ulogama, Pouzije je strastveni muzičar. Što se njega tiče, ne treba birati između glume i pevanja. Pouzi je prilično siguran u svoju sposobnost da radi oboje. „Želim da budem poput Džereda Leta, stavljajući i glumu i muziku u prvi plan“, objasnio je Tejlor.

Svojom muzikom Pouzi želi da pomogne onima koji se bore s problemima mentalnog zdravlja i zavisnosti od droga, s čime se i sam borio u prošlosti. To je bila njegova inspiracija za njegov debitantski EP, „Drugs“.

„Svaki put kad pišem stvari, uvek se trudim da budem zaista transparentan i iskren. Kad sam pisao ovaj album, prolazio sam kroz trežnjenje i savladavao zavisnost“, objasnio je Pouzi u jednom intervjuu. „I zato je super iskreno.“ Glumac je svojevremeno otvorio profil i na OnlyFans-u (što je izazvalo neke kontroverze).

U međuvremenu, Pouzi bi takođe trebalo da glumi u najmanje tri nadolazeća filma. Među njima je i dugo očekivani Teen Wolf: The Movie u kojem glumac još jednom ponavlja svoju ulogu Skota MekKala. Pridružuju mu se i drugi članovi glumačke ekipe, uključujući Šeli Henig i Holand Roden.

