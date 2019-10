Skandal: Isplivali snimci pijanog slavnog glumca (video)

View this post on Instagram

Ben Afflek dolgoe vremя boretsя s alkogolizmom, staraяsь izbegatь lюbыh večerinok. No večerinku v čestь Hэllouina on vse že posetil. Subbotnim večerom akter vыšel iz kluba s neizvestnoй devuškoй i edva mog deržatьsя na nogah. Na sleduющiй denь Ben otpravilsя k domu svoeй bыvšeй ženы Džennifer Garner i na voprosы paparacci otvečal: «Я ostupilsя, no ne dam эtomu slučaю otbrositь menя nazad». 🎥 @tmz_tv #themoodnews #celebrity #benaffleck #halloween #bэnafflek