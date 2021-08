Slavni reditelj ima milione, otkrio zašto majci nikad nije dao ni novčića!

Tarantino je iznenadio svoje obožavatelje priznanjem kako svojoj majci nije dao ni novčić od svoje zarade i to sve navodno zbog njenog jednog oštrog komentara koji mu je uputila u detinjstvu.

Naime, 58-godišnji Kventin, čije se bogatstvo trenutno procenjuje na 120 miliona dolara, u podkastu „The Moment with Brian Koppelman“ progovorio je o svom obećanju koje je u detinjstvu dao majci, a to je da joj neće dati ama baš ništa od novca kojeg će jednog dana zaraditi u Holivudu.

Izjavio je kako je od malih nogu znao da će se baviti pisanjem, ali da se u školi mučio i imao problema, što je njegovoj majci Koni Zastoupil teško padalo. Često se ljutila zbog toga na njega i jednom mu je prilikom u gnevu rekla nešto što on nikada nije zaboravio.

„Ta tvoja mala spisateljska karijera kojom se baviš? To je gotovo. To mi je rekla na tako sarkastičan način da sam joj odmah rekao kako od moje zarade nikada neće videti ni novčića, da neće dobiti kuću, neće biti putovanja za nju, automobila. Ništa neće dobiti jer mi je to rekla“, izjavio je Kventin.

Godinama kasnije ispostavilo se kako se nije šalio, što je i potvrdio gostujući u podkastu.

„Pomogao sam joj samo oko nekih problema s porezom, ali kuću nije dobila, niti automobil“, otkrio je i dodao kako je važno da roditelji razumeju koliko njihovi komentari mogu imati značajan uticaj na decu, prenose mediji.

„Postoje posledice koje vaše reči mogu ostaviti na decu. Zapamtite to, postoje posledice vašeg sarkastičnog tona“, poručio je redatelj.

Kventin je danas jedan od najuspešnijih filmskih i Oskarom nagrađen redatelj.

