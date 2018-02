Šokantno: Saša Popović prvi put progovorio o odlasku kod baba Vange

Saša Popović mnogo puta je govorio o danima “Slatkog greha”, kada je taj čuveni jugoslovenski bend harao zemljama bivše Jugoslavije.

Međutim, bend se raspao, a Saša je sada prvi put otkrio neke stvari koje je doživeo, od kojih je, verovatno, najšokantnija ona koja se tiče posete baba Vangi, prenose beogradski mediji.

– Kako je došao rat tako smo se mi raspali. Prvo smo se mi raspali, zbog već poznatih stvari. Mi smo bili omiljeni, zaista, u svim delovima bivše Jugoslavije. Kako u Makedoniji, tako u Srbiji, Dalmaciji… Jedno vreme nismo ništa radili i onda sam ja smislio kako da ja egzistiram finansijski. Prodao sam kola, stan u Novom Sadu, uzeo ušteđevinu i stavio sve kod Dafine. I, 1993. godine, sećam se, 10. marta, pukla Dafina – pukao ja. Nestalo sve – rekao je Saša.

– Teško je, ali Bog je rekao “Ti ćeš imati, pa nemati, pa imati” – dodao je sa osmehom.

Kako je rekao, profit koji je “Slatki greh” sa Brenom obrnuo u godinama u kojima su harali zemljama bivše Jugoslavije, je basnoslovan!

– Mi smo ‘80-ih godina zaista puno zarađivali. Ja sam, u jednom emisiji, skoro rekao da je obrt Lepe Brene i Slatkog greha od 1982. do 1990. bio 100 miliona maraka. Od tih 100 miliona 50 je otišlo na poreze, državi i tako dalje, a 50 je išlo nama. Tada smo zaista imali puno para. Nismo znali šta da radimo sa parama. Kupovali smo automobile, trošili, bacali… Mislili smo, to će ići večno. Ali, desilo se to što se desilo – iskreno je rekao Saša, a potom je spomenuo baba Vangu.

Kako kaže, Vanga je predvidela raspad čuvene grupe i vreme kada će se im se to dogoditi.

– Bili smo kod Vange pokojne. Tačno je to rekla! Ja kad sam seo ispred nje ona je samo rekla: “Skini naočare”. Ja kažem: “Ne nosim naočare”, a ona kaže: “Sad ću te izbaciti napolje, skini naočare”. Rekla je: “Deco, ovo je divno, sve je lepo, ali vi sledeće godine više nećete postojati”. I onda mi je rekla celi život… Aj sad da ne pričam. Sve mi je rekla šta će da bude i kako će da bude, i tačno kako mi je rekla… Čak me je i pitala: “Hoćeš da ti kažem kada ćeš umreti?” – rekao je Popović.

– I ti sada sve znaš? – pitala ga je voditeljica.

– Da. I sve mi se obistinilo, ali pazi, u dlaku! Za pet minuta mi je ispričala celi život i rekla je: “Dobro pamti šta ću da ti kažem!” Pričala je pola srpski, pola bugarski, pošto je ona u Strumici. Rođena je tamo, išla je u školu tamo – zaključio je čelnik Grand produkcije.