Spratovi nađeni pod zgradom ukinute Glavne železničke stanice biće depo Istorijskog muzeja Srbije

Dva podzemna sprata nađena tokom adaptacije zgrade ukinute Glavne železničke stanice u Beogradu u koju će se useliti Istorijski muzej Srbije, biće njegov depo, rečeno je danas tokom posete ministara finansija i kulture, Siniše Malog i Nikole Selakovića tom gradilištu.

Mali jerekao da će se u Beogradu graditi novi Arheološki, Prirodnjačaki i Muzej Nikole Tesle, a rekonstruisati zgrade Muzeja Grada Beograda i Muzeja vazduhoplovstva.

Ti projekti su deo programa „Skok u budućnost – Srbija 2027“, koji obuhvata 323 projekta u Srbiji s ciljem da budu gotovi do početka svetske specijalizovane izložbe EXPO 2027. godine u Surčinu kod Beograda.

Ministar kulture je rekao da će buduća zgrada Istorijskog muzeja Srbije postati i obrazovni centar o istoriji njene državnosti.

Tu će biti izložbene postavke „od praistorije Srba, preko perioda predržavnosti, Nemanjićkog doba, doba srpske kraljevine, carstva i despotovine. Biće obuhvaćen period sve do Prvog svetskog rata, a ideja je i da se napravi i izložbena postavka za 20. vek“, rekao je Selaković.

Direktorka Istorijskog muzeja Dušica Bojić je rekla da joj je drago što se „neko setio da posle 63 godine Istorijski muzej dobije svoje zdanje“.

(Beta)

