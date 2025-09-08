Srbija u putničkoj revoluciji na izložba Putovanje u XIX veku

U Konaku kneza Miloša u Beogradu predstavljena je tematska izložba pod nazivom „Putovanje u XIX veku“, u čijem fokusu je Srbija i utisci stranih putnika, diplomata koji su tu prolazili . Izložbu su pripremili kustosi istoričari Srđan Beljić, Nikola Milikić i Boris Marković.

Srđan Beljić je rekao da je rad na izložbi trajao duže od predviđenog vremena, jer je za istoričara kako kaže jedna stvar osmisliti temu, dok je istraživanje i njena spoznaja nešto sasvim drugo.

“I ono što smo želeli da istaknemo kroz termin koji smo iskoristili, to je putnička revolucija, jeste da je u 19. veku, kao što se dešava industrijska revolucija, kao što se dešavaju brojne političke revolucije, na polju ove sfere života to je putovanje, odigrala se jedna revolucionarna promena.

Ta promena, kako kaže Beljić, sastojala se iz materijalne promene, kao što su nova prevozna sredstva poput železnice, parobroda i kasnije automobila.

„Nešto što je kroz čitavu istoriju predstavljalo jedan mukotrpan, težak, opasan, dramatičan proces u 19. veku je postao nešto što je ljudima privlačno, o čemu maštaju, čemu teže, žele da posete nova mesta, da saznaju neke nove stvari i praktično prešli smo od toga da ljudi putuju iz nužde i da putuju sada iz nekog zadovoljstva želje za avanturom.

Pasoš kneza Mihaila Obrenovića kao i putne isprave srpskih izbeglica iz 1813 godine su među eksponatima predstavljenim na izložbi. Multimedijalni sadržaj na izložbi predstavljen je na dva televizora , na kojima su prikazane priče o srpskim putnicima i stranim putopiscima, a izložene su i makete najreprezentativnijih prevoznih sredstva 19. veka – kočija, lokomotiva i parobroda .

19 vek je bilo doba kada su se desile velike promene na na polju nauke, tehnologije, ekonomije, politike , a za srpski narod bilo je to vreme velikih izazova i borbe za sticanje nezavisnosti od Osmanske imperije.

