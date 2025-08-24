Srpski film Vetre, pričaj sa mnom proglašen najboljim na 31. Sarajevo Film Festivalu

Srpski film „Vetre, pričaj sa mnom“ reditelja Stefana Đorđevića dobio je nagradu „Srce Sarajeva“, odnosno proglašen je za najbolji na 31. Sarajevo Film Festivalu, navodi se u saopštenju.

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke Nece, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan.

„Vođen željom da završi film o svojoj majci i da pomogne povređenom psu, njegov povratak prerasta u putovanje ka isceljenju. U filmu igraju članovi njegove porodice, koji zajedno rade na završetku radova na Necinoj kamp-prikolici“, dodaje se u saopštenju.

Žiri je obrazložio svoju odluku navodeći da reditelj „odvažno i znatiželjno prilazi svojoj duboko ličnoj temi i u saradnji sa svojim saradnicima isprepliće elemente fikcije i dokumentarnog izraza u film očaravajuće melanholije i suptilne lepote“.

„Čast je biti okružen autorima čiji rad volim i poštujem. Posebnu zahvalnost dugujem svojoj porodici, a najveće hvala Dragani i Savini na razumevanju i strpljenju. Ovo ‘Srce’ će se priključiti grupi porodičnih srca u želji da majka ostane zauvek sa nama. Iako je ovo ‘Srce’ za moju majku, takođe je i ‘Srce’ za sve majke koje svakodnevno brinu šta će se desiti sa njihovom decom na ulici, dok se bore za slobodu, i dok ih hapse i tuku. Ovo Srce je za majke studenata Srbije“, izjavio je laureat Đorđević.

U filmu igraju Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović, i pas Lija.

Direktor fotografije je Marko Brdar, montažeri su Tomislav Stojanović i Dragan von Petrovic, scenografkinja Dragana Baćović, kostimografkinja Biljana Grgur, snimatelj zvuka Bojan Palikuća, kompozitor Ivan Judaš, Julij Zornik je bio zadužen za dizajn i miks zvuka, Savina Smederevac je izvršna producentkinja, dok je Milica Tomović bila supervizorka režije.

Film „Vetre, pričaj sa mnom“ nastao je u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske, a na ovogodišnjem 38. izdanju Bolzano Film Festivala Bozen u Italiji osvojio je Glavnu nagradu za najbolji film u takmičarskom programu.

Film je osvojio i nagradu za najbolji međunarodni dugometražni igrani film na Guanajuato International Film Festivalu u Meksiku.

