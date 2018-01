Šta nas 2018. čeka u bioskopima

Tokom naredne godine u bioskopskim salama širom sveta očekuju se novi filmovi Stivena Spilberga i Martina Skorsezea, novi „Zvezdani ratovi“, brojni nastavci, kao i rimejkovi, a naravno nisu zaboravljeni ni superheroji.

Dvostruki dobitnik Oskara, za „Šindlerovu listu“ i „Spasavanje redova Rajana“, Spilberg u 2018. donosi „The Post“ i „Ready Player One“.

„The Post“, koji posle decembarske premiejre u širu bioskopsku distribuciju kreće u januaru, bavi se borbom ljudi iz Vašington posta, koje tumače Meril Strip i Tom Henks, za pravo na slobodu štampe u slučaju takozvanih „Pentagonskih papira“, niza dokumenata američke vlade vezanih za američko angažovanje u Vijetnamu tokom mandata četiri predsednika.

„Ready Player One“ je naučno-fantastična distopija, bazirana na istoimenoj knjizi Ernesta Klajna, u čijoj virtuelnoj realnosti se može očekivati niz referenci na pop kulturu osamdesetih godina.

Martin Skorseze u filmu „Irishman“ priča o ubistvu američkog sindikalnog lidera Džimija Hofe iz ugla navodnog ubice. Hofu igra Al Paćino dok Robert de Niro tumači lik sindikalca i saradnika mafije Frenka Širana, koji je pred smrt izjavio da je ubio Hofu.

Naredne godine će se pojaviti i novo rediteljsko ostvarenje Klinta Istvuda, „15:17 to Paris“, o sprečenom terorističkom napadu u francuskom vozu, a trojica Amerikanaca koji su savladali teroristu će tumačiti sami sebe.

U 2018. stiže i „Solo: Star Wars Story“, novi film iz daleke, daleke galaksije. Pod rediteljskom palicom Rona Hauarda, Alden Erenrajh će tumačiti lik mladog Hana Soloa, dok će glavnu žensku ulogu igrati Emilija Klark.

Rami Malek će tumačiti ulogu Fredija Merkjurija u filmu „Bohemian Rhapsody“, koji prati grupu „Kvin“ (Queen) od početka karijere do koncerta na „Lajv ejdu“ (Live Aid) 1985. godine.

Na velikom platnu će se pojaviti i debitantski film Endija Serkisa, poznatog po ulogama Goluma u „Gospodaru Prstenova“ i „Hobitu“ i majmuna Cezara u serijalu „Planeta majmuna“, sa druge strane kamere. U Serkisovoj verziji „Knjige o džungli“, filmu „Mowgli“, glasove životinjama će davati, pored Serkisa, Kejt Blančet, Benedikt Kamberbač i Kristijan Bejl.

Godinu pred nama će obeležiti i nastavci, pa tako u bioskope stižu i „Jurassic World: Fallen Kingdom“, u koji se pored Krisa Prata i Brajs Dalas Hauard vraća i Džef Goldblum u ulozi doktora Ijana Malkolma, i „Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald“, nastavak priče o Njutu Skamanderu u čarobnjačkom svetu nekoliko decenija pre rodjenja Harija Potera i borbi protiv mračnog čarobnjaka Gelerta Grindelvalda, kog će uprkos kontroverzama tumačiti Džoni Dep.

U nešto stvarnijem svetu, Sandra Bulok, Kejt Blančet, En Hatavej, Helena Bonam Karter, Rijana i drugi će izvesti veliku pljačku u „Ocean’s 8“.

Pored toga, Tom Kruz će biti agent Itan Hant i u šestom nastavku „Nemoguće misije“, i pored nagoveštaja nije siguran povratak Silvestera Stalonea u ulozi Rokija Balboe u „Creed 2“, Meril Strip i Pirs Brosnan se vraćaju u „Mamma Mia: Here We Go Again“ a 2018. će videti i povratak verovatno najslavnije dadilje u istoriji u „Mary Poppins Returns“.

Svoje nove verzije će, pored ostalih, dobiti i filmovi „Lice s ožiljkom“, „Noć veštica“ i „Tomb Raider“, po prvi put bez Andjeline Džoli kao Lare Kroft. Ulogu sada tumači Ališa Vikander.

Filmska godina ne bi bila to bez superherojskih blokbastera, a 2018. u tom pogledu neće razočarati.

Ljubitelji Marvela će u bioskopima moći da vide filmove „Black Panther“, „Avengers: Infinity War“ i „Ant-man and the Wasp“ a fanovi mutanata od tog studija dobijaju „X-Men: Dark Phoenix“ i drugi nastavak serijala o Dedpulu. DC komiks će se predstaviti sa filmom „Aquaman“, iznova se počinje priča o heroju Dark hors komiksa Helboju a Soni će izbaciti „Venom“.

Najmladji gledaoci će, pored ostalog, moći da gledaju nastavak priče o superherojskoj porodici u „Incredibles 2“.

