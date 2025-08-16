Stelan Skaršgord prvi ovogodišnji dobitnik Počasnog Srca Sarajeva

Švedskom glumcu Stelanu Skaršgordu večeras je dodeljena prva nagrada Počasno Srce Sarajeva ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala.

Skaršgordu je nagrada uručena zbog, kako su naveli organizatori, izuzetnog doprinosa filmskoj industriji i zavidnoj glumačkoj karijeri.

Skaršgord je, dodaje se, dugogodišnji prijatelj Sarajevo Film Festivala, sa kojim je sarađivao na osnivanju fondacija za dodelu nekoliko različitih stipendija.

“Danas ponovo pozdravljamo velikog glumca našeg vremena i prijatelja ovog festivala. Sa više od 100 filmskih i televizijskih uloga, Skaršgordov rad obuhvata više kontinenata, žanrova i generacija, kroz koje se kreće sa lakoćom”, rekao je predsednik savetodavnog odbora festivala Mirsad Purivatra uoči dodele nagrade.

Skaršgord je poznat po ulogama u filmovima “Andor”, “Mama mia”, “Gud Vil Hanting” (Good Will Hunting), kao i u televizijskoj seriji “Černobilj”.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com