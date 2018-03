Sutra posthumno izdanje albuma Džimija Hendriksa

Posthumno izdavanje albuma „Both Sides of the Sky“ američkog gitariste Džimija Hendriksa biće sutra izdato u SAD, saopšteno je na sajtu legendarnog muzičara.

Na albumu se nalaze 13 pesama koje je Hendriks snimio od 1968. do 1970. godine a deset pesama nije ranije objavljeno.

Album će biti izdat u nekoliko formata, kao CD i vinil.

Hendriks (1942-1970) jedan je od najtalentovanijih i najuticajnijih gitarista u istoriji rok muzike. Levoruki gitarista upamćen je po albumima „Are You Experienced?“ (1967), „Axis: Bold as Love“ (1968) „Electric Ladyland“ (1968), „Smash Hits“ (1969) i „Band of Gypsys“ (1970).

Njegovi najpoznatiji hitovi su „Hey Joe“, „Voodoo Child“, „Little Wing“, „Crosstown Traffic“ i „Purple Haze“.

Bio je poznat po maestralnim improvizacijama na koncertima i izvodjenju američke himne „The Star-Spangled Banner“ na čuvenom festivalu Vudstok. Jedan je od prvih gitarista koji je koristio specijalne efekte kao što su distorzije i pojačala sa povratkom zvuka (audio feedback).

Posle njegove iznenadne smrti u 28. godini izdato je nekoliko njegovih albuma. Njegova tehnika sviranja inspiracija je za mnoge muzičare, mada brojni kritičari smatraju da nema „pravog“ naslednika.

