Švarceneger u stabilnom stanju posle operacije srca

Glumac i bivši guverner Kalifornije Arnold Švarceneger operisao je srce, saznaje danas specijalizovani vebsajt TMZ.

Švarceneger je primljen juče u bolnicu Sidars-Sinaj u Los Andjelesu radi zamene srčanog zaliska, ali ta manje invazivna procedura nije uspela i lekari su na licu mesta odlučili da mu operišu srce.

Operacija je trajala više sati a stanje filmske zvezde akcionih filmova sada je stabilno, navodi TMZ.

Ovo nije prvi put da je 70-godišnji Švarceneger bio podvrgnut operaciji srca. Promenjen mu je srčani zalizak 1997. godine.

Lekari tada nisu smatrali da je procedura bila hitno potrebna ali on je insistirao da se to uradi dok je još mlad i tada je rekao da je to urodjeno stanje i da nema veze sa uzimanjem steroida.

