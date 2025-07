Svetozaru Cvetkoviću Nagrada Aleksandar Lifka na 32. Festivalu evropskog filma Palić

Glumcu Svetozaru Cvetkoviću je u nedelju na 32. Festivalu evropskog filma Palić uručena festivalska nagrada „Aleksandar Lifka“ za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji, u kategoriji domaćih stvaralaca.

Nagradu je uručio direktor festivala Radoslav Zelenović koji je rekao da Cvetković ove godine navršava 45 godina otkad je stao pred filmsku kameru i obezbedio časno mesto u istoriji srpske i jugoslovenske kinematografije.

Cvetković je zahvalio Zelenoviću što je došao na ideju da napravi ovakav festival, a Miroslavu Mogoroviću za trudu da ta manifestacija opstane.

Svetozar Cvetković (1958.) je 1980. godine diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Ognjenke Milićević. Godine 1981. priključio se ansamblu pozorišta Atelje 212 gde je bio do oktobra 2023. zaposlen kao glumac. U tom i drugim pozorištima je ostvario preko 70 uloga u modernom repetoaru s najznačajnijim rediteljima domaće pozorišne scene.

Igrao je u više od 100 dugometražnih filmova, TV serija, TV drama koje su uglavnom producirane u Jugoslaviji i Srbiji, a neke i u inostranstvu.

Radio je sa filmskim rediteljima koji su bitno uticali na profil jugoslovenske kinematografije – Dušan Makavejev, Živojin Pavlović, Stole Popov, Goran Paskaljević, Miša Radivojević, Aleksandar Petković Goran Marković, kao i sa nekim značajnim inostranim autorima i autorima iz takozvanog „okruženja“ – Franko Rosi, Enki Bilal, Goran Rebić, Srđan Vuletić, Dimitri de Klerk.

Za svoj glumački rad na filmu dobio je najviša priznanja u domaćoj kinematografiji na festivalima u Nišu, Sopotu, Novom Sadu.

Dobio je Grand Prix za najboljeg glumca na festivalu u Magdeburgu za film „Gorila se kupa u podne“ 1994. i nagradu Critic’s choice Award za najboljeg glumca u Hjustonu za film „You go to my head“ 2017. godine.

Dobitnik je „Sterijine nagrade za životno delo“ 2025. u Novom Sadu, kao i nagrade Pavle Vuisić za celokupni doprinos glumačkoj umetnosti 2024 u Nišu. Član je EFA – Evropske Filmske Akademije, preneo je Festival evropskog filma Palić.

