Svetska premijera “Jugo Floride” Vladimira Tagića održana na Sarajevo Film Festivalu

Svetskom premijerom filma „Jugo Florida“ (Yugo) Vladimira Tagića danas je završen takmičarski program za igrani film na Sarajevo film festivalu.

Tagićev prvi dugometražni film je premijerno prikazan u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a ekipa je uoči projekcije prošetala crvenim tepihom, gde ju je dočekao veliki broj obožavalaca.

Trejler za film je pre premijere preneo i britanski filmski časopis „Skrin Dejli“ (Screen Daily).

Film prati priču televizijskog radnika Zorana, u tumačenju Andrije Kuzmanovića, koji je prinuđen da u potpunosti izmeni svoj svakodnevni život usled iznenadne bolesti svog oca, kog tumači Nikola Pejaković.

Tagić je novinarima nakon projekcije rekao da je na filmu počeo da radi pre svojih prepoznatljivih televizijskih projekata, poput serija „Sablja“ i „Jutro će promeniti sve“.

„Ovo smo hteli da uradimo prvo (pre televizijskih serija), a trebalo nam je dosta vremena da pronađemo finansije za projekat“, rekao je on.

Scenarista Milan Ramšak Marković rekao je da je ekipa filma već imala iskustva u zajedničkom radu na seriji „Jutro će promeniti sve“, a Tagić je rekao da mu je saradnja sa Markovićem važna zbog njegovog objektivnog odnosa prema izvornom materijalu.

Tagić je govorio i o odabiru glumaca za svoj prvi dugometražni film, pri čemu je rekao da nije organizovao veliki kasting, već da je dugo razmišljao o odabiru glavnog lika.

„Problem sa Andrijom (Kuzmanovićem) je u tome što je previše šarmantan, zavodljiv i dopadljiv. Nisam hteo da glavni lik bude harizmatičan i dopadljiv, hteo sam nešto drugo“, rekao je Tagić.

On je dodao da je vremenom shvatio da je pogrešno tražiti glumca koji bi bio previše sličan glavnom liku zbog odsustva konflikta, te da je zbog toga spojio, kako tvrdi, „živahnog“ Kuzmanovića sa „pasivnim“ likom Zorana.

Glavne uloge, pored Kuzmanovića i Pejakovića, tumače Hana Selimović, Snježana Sinovčić i Jovana Stojiljković.

U takmičarskom programu za igrani film na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu je, pored Tagićevog, odabrano još osam filmova, a konačna odluka žirija i nagrade će biti objavljene u petak, 22. avgusta, kada se festival i zvanično zatvara.

(Beta)

