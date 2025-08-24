Svetski ikonopisci od 26. avgusta na Kolarcu na izložbi Svetlost logosa

Stotinak umetnika ikonopisaca iz 12 zemalja izložiće svoja dela na međunarodnoj izložbi sakralne umetnosti „Svetlost logosa“ koja će biti otvorena 26. avgusta u Galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu.

Međunarodnu žiriranu izložbu organizovao je Kulturni centar Kaleidoskop a održava se pod pokroviteljstvom Uneska (UNESCO) koji ove godine obeležava 20 godina od usvajanja Konvencije o kulturnoj raznolikosti.

Izložba je uvrštena na globalnu mapu događaja koji su deo proslave, čime će biti vidljiva publici širom sveta, a posvećena je obeležavanju 850 godna od rođenja Svetog Save, saopštili su organizatori.

Na izložbi će publici biti predstavljeno 125 ikona od 97 umetnika iz 12 zemalja. Uz presek najboljeg sakralnog stvaralaštva domaćih autora u protekloj godini, postavku će upotpuniti i radovi stvaralaca iz Grčke, SAD, Rumunije, Bugarske, Italije, Nemačke, Belorusije, Letonije, Republike Srpske i sa Kube i Filipina.

Tokom izložbe galerijski prostor biće mesto susreta i zajedničkog rada umetnika iz više zemalja na dva master klasa.

Umetnici iz Rumunije, zajedno sa beogradskim umetnicima uživo će slikati 27. i 28. avgusta, a od 2. do 4. septembra, umetnički pozlatar i slikar Todor Lepčević će realizovati trodnevni master klas Umetnost pozlatarstva: Tradicija i inovacija. U posebnom fokusu biće izrada ikona u zlatu.

Autorski koncept izložbe „Svetlost logosa“ potpisuje Luka Novaković, slikar-konzervator i doktorand Univerziteta u Beogradu dok je kustosku postavku oblikovala istoričarka umetnosti Vera Vitorović.

Izložba će biti otvorna 26. avgusta u 19.30 a traje do 11. septembra.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com