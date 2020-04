Svi zrgoženi: Slavni glumac davi obožavateljku (video)

Snimak koji kruži društvenim mrežama uznemirio je holivudsku javnost.

Ezra Miler (27), koji je sve oduševio ulogama u filmovima „Moramo da razgovaramo o Kevinu“, „Čarlijev svet“ i serijalu „Fantastične zveri“ od samog početka karijere privlačio je pažnju javnosti. Ipak, ovih dana se o njemu ne priča zbog glumačkih kvaliteta ili ekscentričnog odevnog stila.

Društvenim mrežama, naime, kruži snimak na kojem glumac davi nepoznatu ženu!

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMiller pic.twitter.com/LA1PNZCIQt

