Teatar Levo sutra slavi 50 godina od premijere predstave – Rastibuđilizovane Klejbezable

Teatar Levo sa ansamblom AKUD Lola sutra obeležiti jubilarnih 50 jubilarnih godina od hit predstave "Rastibuđilizovane Klejbezable", saopštilo je to pozorište.

Svi gosti te večeri dobijaju ekskluzivnu priliku da uživaju u specijalnom 1.585. izdanju Klejbezabli, navodi se u saopštenju i dodaje da pored izvođenja predstave, posetioci će imati priliku da u galeriji Teatra Levo pogledaju izložbu – izbor najzanimljivijih fotografija nastalih tokom 50 godina predstave.

„Rastibuđilizovane Klejbezable“, po tekstu i u režiji Milana D. Vukotića, kultna je predstava beogradskog Teatra Levo koja već pola veka obeležava pozorišni život Beograda.

Do sada je predstava izvedena više od 1.500 puta u matičnoj produkciji tog amaterskog pozorišta, čime se ubrajaju u predstave sa najvećim brojem izvođenja na Balkanu i u Evropi.

„Šta su to Klejbezable? Trominutne drame koje traju pet minuta – tačnije, svojevrsni niz skečeva koji parodiraju našu stvarnost, očito nepromenjenu od 1976. Stvarnost je u Klejbezablama baš onakva kakva jeste: bez scenografije, muzike, scenskih efekata“, navodi se u saopštenju.

Predstava je igrana širom nekadašnje Jugoslavije i širom Evrope: od Portugala do Poljske i od Holandije do juga Italije, na srpskom, ali i na francuskom, italijanskom, engleskom, portugalskom, mađarskom i drugim jezicima.

Igrana je u avionu, u bazenu (naravno praznom), u pećini, u kasarni, na trajektu, na gradilištu, u fabrici, u školi, u kafani, na granici, na ulici, u elitnim evropskim pozorištima – za svoju dušu i na prestižnim festivalima.

„Gde god su i kako god su igrane, slale su snažnu poruku i ostavljale publiku da bez daha balansira na tankoj liniji između smeha i suza“, dodao je Teatar Levo.

Predstava je u petak, 13. marta u 20.00, ulaz je slobodan, ali je broj mesta ograničen tako da je potrebna rezervacija: SMS-WhatsApp-Viber – 064 237 1417.

(Beta)

