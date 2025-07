The Prodigy na EXIT-u

„Ako nikada nisi gledao The Prodigy uživo, možeš samo da naslutiš sirovu energiju koju donose”, poručio je jedan od fanova nakon njihovog spektakularnog povratka na Glastonbury festival, gde su posle više od 15 godina održali jedan od najintenzivnijih i najupečatljivijih nastupa ovogodišnjeg izdanja. Njihov šou na kultnoj Other Stage bini doneo je prepoznatljivu mešavinu rave-a, punka i industriala, uz moćan omaž pokojnom frontmenu Keithu Flintu, čiji prisustvo se osetilo tokom cele večeri.

The Prodigy – Breathe (Glastonbury 2025)

Ovaj nastup održan je samo nekoliko dana pre njihovog dolaska na EXIT festival, na kojem će, u okviru svetske premijere Rebel Rave koncepta, nastupiti u petak, 11. jula na Glavnoj bini. Njima će se pridružiti i techno zvezda nove generacije I Hate Models, techno-metal dvojac Paolo Ferrara i Lorenzo Raganzini koji donose ekskluzivni b2b set i Trym.

The Prodigy su u sastavu – frontmen Maxim Reality, producent Liam Howlett i bubnjar Leo Crabtree, na Glastonbury-ju izveli žestok nastup kroz koji su se nizali klasici poput „Breathe”, „Voodoo People”, „Firestarter”, „Smack My Bitch Up” i „Out of Space”. Poseban trenutak dogodio se tokom izvođenja kultne „Firestarter”, kada je laserska silueta Keitha Flinta obasjala binu, dok su njegovi originalni vokali odzvanjali iznad besprekorno precizne produkcije benda. „Odaju počast Keithu i nose njegovu energiju. Postoji li uopšte nešto što im je ravno?”, dodao je drugi fan, osvetljavajući suštinu onoga što The Prodigy i danas znače publici.

„The Prodigy. Jedan od najelektrizovanijih, najnepredvidivijih i najneverovatnijih bendova koje sam ikada gledao uživo. Ovaj povratak na Glastonbury je van svih skala. Tako izgleda pravi hedlajner festivala!”, izjavio je jedan od njihovih fanova na mreži X nakon nastupa.

Pored toga što je nastup na Glastonbury-ju bio posvećen prerano preminulom Flintu, revolucionarni bend je ujedno poslao i snažnu potvrdu da The Prodigy i dalje pripadaju vrhu svetske muzičke scene.

Za sve fanove benda The Prodigy, u toku je aktivacija na Exitovom zvaničnom Instagram profilu, koja traje do 9. jula, a u okviru koje se mogu osvojiti ulaznice za ovogodišnji nastup ovih legendi electro-punka, na EXIT festivalu, u petak, 11. jula na Glavnoj bini. Potrebno je podeliti omiljenu The Prodigy uspomenu na Instagram story, u obliku legendarne ulaznice, majice sa koncerata, antologijskih fotografija, snimaka iz prvih redova, ili ostalih kolekcionarskih predmeta, uz korišćenje #TheProdigyLegacy i tagovanje zvanične stranice Exita.

(Beta)

