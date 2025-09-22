Rusija je okupila dvadesetak zemalja i ponovo pokrenula svoje muzičko takmičenje Intervizija, promovišući „tradicionalne vrednosti“ i ultramodernu tehnologiju kako bi se suprotstavila Evroviziji čije vrednosti smatra „dekadentnim“.

U četvoročasovnom takmičenju, nastalom u sovjetsko doba a obnovljenom ove godine po nalogu predsednika Vladimira Putina, u subotu je pobedio Vijetnam čiji je predstavnik Duk Fuk nastupio s pesmom inspirisanom poemom o vijetnamskom – bambusu.

Ruski pevač Šaman, poznat po patriotskim koncertima, izveo je lirsku pesmu i zamolio žiri da ne razmatra njegovo učešće jer, kazao je, „gostoprimstvo je neotuđivi deo ruske duše“ i on „po tradiciji gostoprimstva nema pravo da bude među kandidatima za pobedu“.

Putin je pohvalio „glavnu ideju“ Intervizije opisavši je kao „poštovanje tradicionalnih vrednosti i raznih kultura“.

Većina učesnika izašla je na scenu u narodnoj nošnji ili skromno odevena, pevajući na svom maternjem jeziku.

Na početku je svaku zemlju predstavila džinovska plesna figura u narodnoj nošnji, nastala korišćenjem tehnologije proširene stvarnosti.

Trebalo je da učestvuju ukupno 23 zemlje, ali je Vasi (Vasiliki Karađorgos), australijska elektronska i pop pevačica koja je trebalo da predstavlja Sjedinjene Države, po rečima organizatora, morala da se povuče zbog „neviđenog političkog pritiska vlade Australije“.

Američki rok pevač Džo Lin Tarner, bivši član benda „Dip parpl“, bio je u međunarodnom žiriju koji je odabrao pobednika.

Na Interviziji su nastupili Kubanka Zulema Iglesijas Salazar s radosnom rumbom, Dana Al Mir iz Katara, glas ceremonije otvaranja Svetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine, madagaskarski duo Deniz i D-Lejn, i Slobodan Trkulja iz Srbije s pesmom „Tri ruže“ o njegovim trima ćerkama.

Sledeća Intervizija biće 2026. godine u Saudijskoj Arabiji, najavili su organizatori.

Nijedna zemlja Evropske unije nije poslala učesnika na Interviziju koju ruske vlasti predstavljaju kao alternativu Evroviziji koja „promoviše dekadentne zapadne vrednosti“, a Rusija je pod teškim zapadnim sankcijama zbog rata protiv Ukrajine.

Broj pregleda emisije, prenošene ili sa emitovanjem kasnije u svakoj zemlji učesnici, mogao bi da dostigne milijardu, po rečima organizatora.

Zemlje učesnice, uključujući partnere BRIKS-a (Brazil, Indija, Kina, Južna Afrika, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati i druge), imaju ukupno zajedno više od četiri milijarde stanovnika.

„Ako je barem trećina gledala takmičenje, to je publika bez presedana“, rekao je novinarima Konstantin Ernst, generalni direktor ruskog javnog televizijskog kanala „Prvi kanal“, glavnog organizatora Intervizije.

Publika ovogodišnjeg, 69. izdanja Evrovizije, u maju u Bazelu, u Švajcarskoj, dostigla je 166 miliona, što je rekord po podacima Evropske radiodifuzne unije.

Zamišljena kao festival pesama država-saveznica SSSR-a, prva Intervizija je bila 1965. godine u Čehoslovačkoj. Poslednja je bila posle Praškog proleća 1968. godine, s ra obnovljena je 1977. u Poljskoj, a s raspadom SSSR-a početkom 1990-ih prestala je da postoji.

(Beta)

