Tribina: Transformacija jugoslovenske partizanske pesme u Domu omladine Beograda

Centar za jugoslovenske studije i Dom omladine Beograda organizovaće u sredu 15. oktobra, sa početkom u 19 časova, tribinu u okviru ciklusa „Kraj Rata!!!“, posvećenu transformacijama jugoslovenske partizanske, borbene, masovne pesme od Drugog svetskog rata do danas.

Pesma, koja je u Narodnooslobodilačkoj borbi nastajala spontano i kolektivno, nakon rata je institucionalizovana i pretočena u komemorativne žanrove i praksu državnih svečanosti, saopšteno je.

U postsocijalističkom i tranzicionom periodu, kroz samoorganizovane horove masovna pesma ponovo dobija vitalnost i izlazi izvan okvira institucionalnog pamćenja. Pri tom, u središtu pažnje nije sama pesma kao muzički objekat, već praksa pevanja – kolektivno izvođenje koje okuplja ljude, oblikuje zajedničko iskustvo i otvara prostor za društvenu akciju, napisali su autori tribine.

Danas se taj proces nastavlja: horsko i kolektivno pevanje vraća se u javni prostor kroz proteste i javne mobilizacije, gde postaje čin otpora, znak solidarnosti i sredstvo stvaranja novih zajedništva, dodaje se.

Tribina će otvoriti pitanje originalnog karaktera borbene pesme i kolektivnog pevanja u Narodnooslobodilačkoj borbi, njenog kasnijeg institucionalnog oblikovanja, kao i savremenih praksi amaterskih i politički angažovanih horova koji vraćaju život ovom žanru, naveli su organizatori.

Na tribini učestvuju Ana Hofman (etnomuzikološkinja i antropološkinja) i Ana Kotevska (filološkinja i muzikolog). One će razmotriti kako pevanje oblikuje iskustvo zajedništva i postaje prepoznatljiv znak društvenih promena.

(Beta)

