U Ateljeu 212 izložba povodom decenije od smrti glumca Dragana Nikolića

Izložba fotografija "Dostojanstvo je mera stvari", povodom obeležavanja 10 godina od smrti glumca Dragana Nikolića, biće otvorena danas u 18 časova u Ateljeu 212.

Kako je taj teatar naveo u objavi na društvenim mrežama, priređena je i istoimena publikacija koja će takođe biti predstavljena publici večeras.

Nakon otvaranja izložbe, na Velikoj sceni biće izvedena predstava „Avgust u okrugu Ocejdž“ u režiji Ljiljane Todorović, a na Maloj sceni snimak predstave „Sveti Georgije ubiva aždahu“ Dušana Kovačevića u režiji Lubomira Mucija Draškića iz 1986. godine.

Dragan Nikolić (1943 – 2016) igrao je u više od 170 filmova i serija, a tokom karijere je dobio brojne nagrade među kojima se izdvajaju priznanja „Pavle Vuisić“ za životno delo, Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke i Zlatna medalja za izuzetne zasluge i postignute rezultate u kulturnim delatnostima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com