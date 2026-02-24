U Beogradu otvorena izložba povodom četvrte godišnjice rata u Ukrajini

Izložba "Oživeće u slavi i moći" posvećena uništenim religijskim objektima u Ukrajini otvorena je u Beogradu, povodom četvrte godišnjice ruske agresije na tu zemlju.

Izložba u Evropskoj kući u Beogradu otvorena je minutom ćutanja, u znak sećanja na žrtve, a biće otvorena do 6. marta. Foto izložba u fokusu ima uništene religijske objekte tokom ruske invazije.

Najmanje 500 lokacija je oštećeno ili uništeno, kako crkve i manastiri tako i džamije i sinagoge.

Nakon Beograda, izložba će biti postavljena u Novom Sadu od 10. do 15. marta u prostorijama OPENS-a.

Ambasador Ukrajine Oleksandar Valeriovič Litvinenko izjavio je danas na otvaranju da je tokom invazije ubijeno oko 55.000 ukrajinskih vojnika i na hiljade civila, a rusko rukovodstvo je nazvao kriminalcima „jer ne samo da ubijaju, nego i uništavaju kulturna i duhovna mesta“.

„Ljudi koji pričaju mnogo o pravoslavlju uništili su 500 verskih objekata u mojoj zemlji“, rekao je on.

Zahvalio je EU na podršci i izrazio nadu da srpski narod, koji ima iskustvo ratova, može da razume i patnje Ukrajinaca.

Šef Misije EU u Srbiji Andreas fon Bekerat izjavio je da su na izložbi dokumentovana zla razaranja, ali i otpornost ukrajinskog duha.

„Napadima na ove zgrade ne žele da unište samo infrastrukturu već da potkopaju duhovne temelje ukrajinskog naroda“, rekao je.

Dodao je da posle četiri godine, ovo mora biti godina u kojoj će se rat završiti, a da to zavisi samo od ruske strane, koja u svakom trenutku može da povuče vojsku sa ukrajinske teritorije.

Zahvalio je Srbiji što poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, kao i na solidarnosti i humanitarnoj pomoći i dodao da se odnosi sa Rusijom ne mogu nastaviti kao da se ništa nije desilo.

„Srbija i Ukrajina su deo Evrope i verujemo da je Evropska unija vaša sudbina, to je naša vizija i naša posvećenost. Zajedno ćemo izgraditi veću, snažniju i ujedinjenju Evropu“, naveo je Fon Bekerat.

Otvaranju izložbe prisustvovali su i ambasadori više evropskih zemalja.

Izvršna direktorka udruženja Krokodil Milena Berić rekla je da u Srbiji vraćaju i ponovo šire ideje krajnje desnice „koje su nas uvek vodile u nove sukobe i krvave ratove“.

„Tokom ove duge četiri godine u Srbiji smo bili primorani da se suočimo sa bolnim manifestacijama negativnog nasleđa koje je decenijama prisutno u našem društvu. One, a posebno one koje proizilaze iz hronične nevoljnosti da se suočimo sa prošlošću, dovele su do neverovatnog porasta podrške ruskoj okupaciji i zabrinjavajućeg prikaza fanatične putinofilije“, rekla je ona.

(Beta)

