U Bugarskoj i još četiri zemlje uhapšeno 35 ilegalnih trgovaca starinama vrednosti 100 miliona evra

Antikviteti vredni više od 100 miliona evra su zaplenjeni i uhapšeno je 35 ilegalnih trgovaca starinama u operaciji koju je koordinirala Bugarska u nekoliko drugih evropskih zemalja, saopštila je u četvrtak Evropska služba za saradnju policija (Europol).

Tih 3.000 predmeta, uključujući drevne zlatne i srebrne novčiće i druge dragocene predmete, sada treba da budu „identifikovani i vraćeni“, rekao je zvaničnik Europola Jens Lidhegener (Liedhegener) novinarima u Sofiji.

Zasad se to blago čuva u Nacionalnom istorijskom muzeju Bugarske u Sofiji.

Tokom policijske akcije je obavlejn 131 pretres, od kojih 120 u Bugarskoj, a bilo ih je i u Francuskoj, Albaniji, Nemačkoj i Grčkoj.

Europol sumnja da je banda plaćala tajna iskopavanja širom Bugarske i susednih balkanskih zemalja.

Saradnja u toj istrazi je počela 2020. godine, kada je u Bugarskoj zaplenjeno 7.000 predmeta, od kojih neki datiraju iz 2000. godine pre Nove ere – maske, vojna oprema, nakit, vaze i pehari tračke i grčko-rimske civilizacije.

(Beta)

