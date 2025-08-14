U Etnografskom muzeju izložena ukrajinska narodna nošnja

Narodna nošnja Ukrajine sastavni je deo etničkog nasledja koje odražava bogate istorijske korene, kulturne karakteristike i narodnu tradiciju, izjavio je danas ukrajinski ambasador Volodimir Tolkač otvarajući izložbu ukrajinske narodne nošnje u Beogradu.

Na otvaranju u Etnografskom muzeju intonirane su himne Srbije i Ukrajine, a minutom ćutanja odata je počast ubijenim civilima i vojnicima tokom rata sa Rusijom.

„To je naš identitet koji su obični ljudi brižno čuvali jer nema budućnosti bez prošlosti“, rekao je Tolkač obraćajući se prisutnim novinarima, članovima doplomatskog kora, srpskim zvaničnicima i gostima.

„Moramo da branimo nasu kulturu, jezik i postojanje ukrajinske nacije“, dodao je ambasador.

Zahvalio je Srbiji na podršci i humanitarnoj pomoći.

„Naša narodna odeća ističe kulturne sličnosti svih slovenskih naroda, kao zajedničkog dela evropske porodice. Mi i Srbi smo bliski i ujedinjeni kao što su naša odeća i kulture slični“, dodao je ambasador Tolkač.

Pozvao je sve da krenu zajedno ka budućnosti u „jedinstvenoj porodici slobodnih evropskih naroda, oslanjajući se na zajedničke istorijske korake“.

„Verujem da uprkos svim geopolitičkim izazovima imamo zajednički strateški cilj – članstvo u EU“, dodao je.

Izložene su nošnje iz 19. veka iz Zakarpatske, Ternopoljske, Kijevske, Kirovogradske, Volinske, Poltavske, Hmeljničke, Černivačke i Zaporoške oblasti.

Društvo srpsko-ukrajinskog prijateljstva Kalina iz Inđije priredio je recitalski i muzički program na kraju programa.

Izložba je organizovana uoči Dana nezavisnosti Ukrajine, 24. avgusta.

U opisu izložbe piše da je svaka istorijska epoha ostavila svoj trag na tradicionalnoj odeći Ukrajinaca.

„I istovremeno oblikovala razlike u zavisnosti od regiona Ukrajine. Te razlike su posebno vidljive u ukrasima i ornamentima na vezenim košuljama“, dodaje se.

(Beta)

