U Kulturnom centru Zlatibor prikazan film o košarkaškom treneru Dejanu Milojeviću

U Kulturnom centru Zlatibor večeras je, u okviru drugog dana 14. Međunarodnog festivala sportskog filma, prikazan film „Brate“, posvećen košarkaškom treneru Dejanu Milojeviću.

Posle šest meseci rada, 43 intervjua na 23 lokacije ekipa filma „Brate“ uspela je da napravi dirljiv film o trenerskoj i igračkoj legendi Milojeviću.

Autor filma, Vladimir Pajić zahvalio je porodici Milojević što je omogućila da se napravi priča o Dejanu u trajanju od sat i 40 minuta.

„Svi mi smo imali privilegiju da prođemo njegov put, to je jedno hodočašće, nadamo se da smo uspeli“, kazao je Pajić.

Dejan Milojević je rođen 15. aprila 1977. godine u Beogradu, a preminuo je 2024. godine u 46. godini života od posledica srčanog udara.

Milojević je radio kao pomoćni trener Golden Stejta, a srčani udar je doživeo tokom timske večere u Solt Lejk Sitiju.

Najveći trag u igračkoj karijeri ostavio je u Partizanu za koji je nastupao od 2004. do 2006. godine.

Bio je i standardni reprezentativac Srbije, a sa reprezentacijom Jugoslavije je osvojio Evropsko prvenstvo 2001. godine.

Trenersku karijeru je počeo u Megi, a od 2021. je bio u NBA ligi.

Tokom drugog festivala u Kulturnom centru Zlatibor prikazani su i filmovi „Feđa, narodni fudbaler“, zatim „Kada san postane java“, „Čuda su moguća“, „Megdan: između vatre i vode“ i „Galip“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com