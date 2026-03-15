U Los Anđelesu filmske zvezde prolaze crvenim tepihom pred početak 98. ceremonije dodele Oskara

U pozorištu Dolbi u Los Anđelesu večeras pristižu filmske zvedze koje prolaze crvenim tepihom pred kamerama i fotografima pred početak 98. ceremonije dodele Oskara, nagrade američke Akademije fimlskih umetnosti i nauka.

Ovogodišnja ceremonija se održava u kontekstu rata na Bliskom istoku i pojačane bezbednosti oko pozorišta.

Voditelj ceremonije je drugu godinu zaredom humorista Konan O’Brajen (Conan O’Brien).

Ove godine film „Sinners“ (Grešnici) Rajana Kuglera (Ryana Coogler) osvojio je rekordnih 16 nominacija za prestižnu filmsku nagradu.

Taj film, koji će se boriti da osvoji 16 Oskara, oborio je rekord po broju nominacija za jedan film, koji su prethodno držali „Sve o Evi“, „Titanik“ i „La La Lend“ sa 14 nominacija, saopštila je američka akademija.

Već veliki pobednik na dodeli Zlatnih globusa, film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) Pola Tomasa Andersona (Paul Thomas), osvojio je 13 nominacija za Oskara.

„Frankenštajn“ (Frankenstein) Giljerma del Tora (Guillermo), dobitnik Gran prija Filmskog festivala u Kanu i „Sentimentalna vrednost“ (Sentimental Value) dansko-norveškog reditelja Joakima Trira (Joaquim trier) dobili su po devet nominacija, dok je dirljivi „Hamnet“ Kloe Žao u konkurenciji sa osam nominacija.

Ostvarenje „A Simple Accident“ iranskog reditelja Džafara Panahija koje je predložila Francuska dobio je dve nominacije: za najbolji scenario i najbolji međunarodni igrani film.

Dodelu uživo prenosi američka televizijska mreža ABC.

Prošlogodišnji dobitnik glavne nagrade za najbolji film dobilo je ostvarenje „Anora“, reditelja Šona Bejkera (Sean Baker) koji je osvojio Oskara i za najbolju režiju.

(Beta)

