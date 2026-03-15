U Los Anđelesu kasno večeras 98. ceremonija dodela Oskara

U pozorištu Dolbi u Los Anđelesu kasno večeras će biti održana 98. ceremonija dodele Oskara, nagrade američke Akademije filmskih umetnosti i nauka.

Organizatori ceremonije saopštili su da će ove godine biti pojačano obezbeđenje oko pozorišta Dolbi u kontekstu rata na Bliskom istoku.

Ove godine film „Sinners“ (Grešnici) Rajana Kuglera (Ryana Coogler) osvojio je rekordnih 16 nominacija za prestižnu filmsku nagradu.

Taj film, koji će se boriti da osvoji 16 Oskara, oborio je rekord po broju nominacija za jedan film, koji su prethodno držali „Sve o Evi“, „Titanik“ i „La La Lend“ sa 14 nominacija, saopštila je američka akademija.

U režiji Rajana Kuglera, uzbudljivi vampirski film o segregaciji u Americi 1930-ih bio je jedan od najvećih hitova holivudskog studija 2025. godine. Majkl B. Džordan (Michael Jordan), koji igra blizance, zaradio je svoju prvu nominaciju za Oskara za najboljeg glumca.

Već veliki pobednik na dodeli Zlatnih globusa, film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) Pola Tomasa Andersona (Paul Thomas), osvojio je 13 nominacija za Oskara.

„Frankenštajn“ (Frankenstein) Giljerma del Tora (Guillermo), dobitnik Gran prija Filmskog festivala u Kanu i „Sentimentalna vrednost“ (Sentimental Value) dansko-norveškog reditelja Joakima Trira (Joaquim trier) dobili su po devet nominacija, dok je dirljivi „Hamnet“ Kloe Žao u konkurenciji sa osam nominacija.

Domaćin ceremonije će drugu godinu zaredom biti humorista Konan O’Brajen (Conan O’Brien).

Svečana, 98. dodela Oskara počinje posle ponoći po evropskom vremenu i uživo će je prenositi kao i svake godine američka televizijska mreža ABC.

Američki mediji već prenose snimke i fotografije pripreme pozorišta Dolbi i odmotavanje crvenog tepiha.

Prošlogodišnji dobitnik glavne nagrade za najbolji film dobilo je ostvarenje „Anora“, reditelja Šona Bejkera (Sean Baker) koji je osvojio Oskara i za najbolju režiju.

(Beta)

