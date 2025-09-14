U Los Anđelesu kasno večeras dodela nagrada Emi

Ceremonija dodele nagrada Emi za televizijsku produkciju biće održana večeras u Los Andjelesu, a među favoritima su naučno-fantastički triler „Severance“ i medicinska drama „The Pitt“.

Na spisku su i holivudska satira „The Studio“ i emotivna saga „Adolescence“.

„Severance“, psihološka drama smeštena u futurističke kancelarije misteriozne biotehnološke kompanije dobila je najviše nominacija ove godine – 27.

Serija prati avanture grupe zaposlenih u preduzeću „Lumon Industries“, kojima je implantiran čip koji razdvaja njihove umove, tako da bukvalno ostavljaju svoje živote, sećanja i ličnosti pred vratima posla.

Drugi favorit „The Pitt“ jeste priča o svakodnevnom životu ljudi koji rade na odeljenju Hitne pomoći bolnice u Pitsburgu. Serija sa 15 epizoda bavi se raznim temama kao što je pravo na abortus i masovna ubistva.

Humoristička serija „The Studio“, koja je dobila 23 nominacije i favorit je za nagradu Emi za najbolje televizijsko humorističko ostvarenje. Serija se bavi raznim aspektima Holivuda od glamura do mračnije strane u kojoj vladaju licemerje i pad moralnih vrednosti.

Američka televizijska akademija koja dodeljuje nagrade Emi želi da izbegne razne kontroverze u svetlu oštrih političkih podela u SAD.

Producent ceremonije Džesi Kolins (Jesse Collins) je rekao da je dodela nagrada Emi samo proslava televizije.

Voditelj ceremonije je komičar Nejt Bargejc (Nate Bargatze) koji je rekao da će donirati 100.000 dolara svog ličnog novca organizaciji koja pomaže mladima u nevolji.

Nagrade Emi se dodeljuju za najbolja televizijska ostvarenja i smatraju se ekvivalentom prestižnog Oskara.

(Beta)

