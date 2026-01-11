U Los Anđelesu kasno večeras dodela nagrada Zlatni globus

Crveni tepih na dodeli Zlatnih globusa otvoriće kasno večeras sezonu holivudskih nagrada, očekivanom dominacijom filma „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) ostvarenja Pola Tomasa Andersona (Paul Thomas), sa devet nominacija.

Očekuje se da će taj film dobiti barem dve nagrade Zlatni globus: za najbolju komediju i najbolju režiju.

Ogledalo savremenih američkih podela, film „Jedna bitka za drugom“ otkriva porodičnu dramu u veoma polarizovanom društvu, gde nekompatibilnost između političkog nasleđa Crne moći (Black Power) i Ku Kluks Klana (Klux) neizbežno dovodi do nasilja.

Leonardo Dikaprio (DiCaprio) igra glavnu ulogu bivšeg krajnje levičarskog revolucionara, čiji je um zamagljen marihuanom, primoran da se sabere kako bi spasao svoju ćerku, mulatkinju, iz kandži belog suprematiste.

U borbi za najboljeg glumca u toj komediji, DiKaprio se suočava sa Timotijem Šalameom (Timothee Chalamet), u ulozi izvanrednog igrača stonog tennisa sa nezasitom ambicijom, u filmu „Marty Supreme“.

Osam nominacija ima norveški film „Sentimentalna vrednost“, u kojem reditelj Joakim Trir (Joachim Trier) prikazuje bolan odnos između oca filmskog stvaraoca i njegove dve ćerke, a očekuje se da bi mogao da osvoji nagradu za najbolju dramu.

Ceremoniju dodele Zlatnog globusa prenosiće Si-Bi-Es (CBS) i biće emitovan i striming na onlajn platformi Paramanut plus. Voditeljka će biti Niki Glejzer (Nikki Glaser).

Dodela Zlatnog globusa otvara sezonu filmskih nagrada u Holivudu.

Zlatni globus, američka filmska nagrada koju od 1944. godine dodeljuje Holivudsko udruženje stranih novinara (HFPA), često je pokazatelj i koji će filmovi biti nagrađeni prestižnim Oskarom. Ovogodišnja dodela Oskara biće održana 15. marta.

