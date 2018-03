U Los Andjelesu kasno večeras svečana dodela Oskara

U pozorištu Dolbi u Los Andjelesu kasno večeras po lokalnom vremenu biće dodeljeni prestižni Oskari, nagrade američke Akademije filmskih umetnosti i nauka, dok je favorit po broju nominacija film „The Shape of Water“ (Oblik vode) meksičkog reditelja Giljerma Del Toroa.

Pored tog filma sa 13 nominacija, medju favoritima je ostvarenje „Denkerk“ reditelja Kristofera Nolana sa osam nominacija, dok je sedam dobio film „​Three Billboards Outside Ebbing, Missouri​“ Martina MekDonaga.

Sva tri filma su nominovana u kategoriji za najbolji film, zajedno sa „Call Me By Your Name“, „Darkest Hour“, „Get Out“, „Lady Bird“, „Phantom Thread“ i „The Post“.

„Oblik vode“ je izmedju ostalog dobio nominacije za najbolju glumicu, najbolju mušku i žensku sporednu ulogu, režiju, scenario, originalnu muziku i najbolju fotografiju.

U kategoriji najboljeg glumca Geri Oldman se smatra favoritom za ulogu Vinstona Čerčila u fillmu „Darkest Hour“.

Očekuje se da će na 90. svečanoj dodeli koja počinje u 20.00 po lokalnom vremenu biti pomenut skandal koji potresa filmsku industriju nakon što je oko 100 žena optužilo producenta Harvija Vanjstajna za seksualno uznemiravanje, zlostavljanje i silovanje. Posle Vajstajna, usledile su optužbe na račun velikih glumaca, Kevina Spejsija, Breta Ratnera i Dastina Hofmana.

To će biti prva dodela Oskara bez Vajnstajna koji je zbog afere izbačen iz članstva u akademiji, dok se na ceremoniji očekuju zvanice u crnoj odeći ili nekim znakom na reveru kao znak podrške žrtvama seksualnog zlostavljanja.

Ovogodišnja dodela biće obeležena nominacijom prve crne rediteljke Di Riz za film „Mudbound“ u kategoriji najboljeg dokumentarnog filma. Jans Ford je prvi transrodni reditelj čiji je film „Strong Island“ takodje nominovan u kategoriji najboljeg dokumenatrnog filma, dok je Džordan Pil, reditelj ostvarenja „Get Out“, prvi crni sineasta čije je ostvarenje nominovano za najbolju režiju, scenario i produkciju.

Ceremoniju će drugu godinu za redom voditi glumac Džimi Kimel, a svečanost će uživo prenositi američka televizijska mreža Ej Bi Si (ABC). Kimel se nedavno našalio da će ove godine na dodeli biti nekoliko pogrešnih koverata kako bi publika bila uvek u neizvesnosti.

Humorista je aludirao na prošlogodičnju grešku na samom završetku ceremonije kada je glumcu Vorenu Bitiju dat pogrešan koverat i umesto da najavi „Moonlight“ kao dobitnika nagrade za najbolji film, on je pročitao da je „La La Land“ osvojio Oskara. Greška je odmah uočena i ispravljena, ali je izazvala kasnije negodovanje i kritike organizatora dodele.

Sama nagrada je pozlaćena statueta napravljena od britanijuma na crnoj metalnoj osnovi, dugačka 13,5 inča (34 centimetara) i teška 3,85 kilograma. Prikazuje viteza napravljenog u stilu art dekoa, kako drži krstaški mač stojeći na rolni filma.

Na svakoj godišnjoj ceremoniji dodeli se 50 statueta za čiju je izradu potrebno najmanje tri meseca.

(Beta)