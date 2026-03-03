U Narodnom muzeju 8. marta program posvećen Međunarodnom danu žena

Narodni muzej u Beogradu najavio je da će u nedelju, 8. marta organizovati niz aktivnosti koje će biti posvećene obeležavanju Međunarodnog dana žena.

U 14 časova publika će moći da prisustvuje stručnom vođenju pod nazivom „Izvan okvira: Prve srpske slikarke“ tokom kog će čuti u kakvim su okolnostima umetnice radile i sa kojim izazovima su se suočavale.

„Umetnička scena i javna izložbena praksa dugo su bile rezervisane samo za muškarce. Ali onda su se pojavile Katarina Ivanović, Poleksija Todorović, Mina Karadžić, za njima i Nadežda Petrović kao prva srpska akademska slikarka, zatim Zora Petrović, Cuca Sokić, Beta Vukanović, Milena Pavlović Barili i mnoge druge umetnice koje su hrabro stupile na umetničku scenu“, piše u objavi na društvenim mrežama.

Od 15 časova počinje „Osmomartovska čajanka“ u kafeu Narodnog muzeja, a svaki sto će biti posvećen različitoj sferi gradskog života.

„Dame će imati priliku da uživaju u raznovrsnim pričama o odevanju, od srpskog građanskog kostima, do urbane mode 20. veka, preko nekadašnjeg izgleda poznatih ulica i zgrada, do ‘Diskoteke kod Laze Šećera’ kao jednog od prvih mesta u Beogradu koje je sabiralo gradski život, modu, muziku, slobodu mladih, a istovremeno donelo duh evropskog pop-arta u prestonicu“, saopštio je muzej.

Kako je navedeno u najavi, od 12 sati će u Spomen-muzeju Nadežde i Rastka Petrovića biti predstavljena slika autorke Zore Petrović (1894 – 1962), a nakon toga će biti organizovan razgovor o životima i delu umetnica.

To umetničko delo će nakon toga postati deo stalne postavke tog muzeja.

Međunarodni dan žena obeležava se 8. marta, a posvećen je borbi žena za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com