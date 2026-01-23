U nedelju premijera regionalne satirične emisije TJEDELJNIK

Na tri društvene mreže – Jutjub (YouTube), Fejsbuk (Facebook) i Instagram u nedelju od 9.00 biće prikazana pilot-emisija TJEDELJNIK, iza koje stoji ekipa regionalnih komičara i satiričara, predvođenih veteranom scene stendap komedije Pedjom Bajovićem koji je ujedno i voditelj.

Ovo je prvi pravi post-YU satirični video format, koji smo namenili svim ljudima dobre volje i zdravog intelekta! Zbog toga je i naziv TJEDELJNIK kombinacija dve reči te latinice i ćirilice, rekao je Bajović, saopšteno je iz produjcije.

Pilot emisija koja će biti prikazana u nedelju 25. januara na društvenim mrežama traje 26 minuta.

Deo materijala koji nije ušao u finalnu verziju pilot emisije podeljen je na društvenim mrežama i izazvao je brojne reakcije, puno odobravanja, ali i snažne negativne komentare.

„To je i bilo očekivano. Mi smo tu da nasmejemo, ali i da provociramo te nemamo nameru nikoga zaobići. Jasno je da vučićevska armija botova ogromna, a videli smo da i hrvatske desničarske kolege ne manjkaju. Vidi se da su sve njihove reakcije na naše priloge kao iz priručnika“, rekao je Bajović.

U premijernom izdanju TJEDELJNIKA otvaraju se pitanja poput onog zašto su srpski prosvetari ljubomorni na žandarmeriju; da li je hrvatski predsednik Zoran Milanović ruski igrač i zaslužuje li predsednik SAD Donald Tramp Nobela za mir i otkud tu Predsedništvo BiH.

Tu je jedno reportersko javljanje iz Konjica zbog bosanskih Amerikanaca, a upogonjena je i veštačka inteligencija koja je trebalo da odgovori na škakljiva pitanja o Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Sloveniji i Kosovu, najavili su iz produkcije.

Pilot emisija TJEDELJNIKA biće na https://www.facebook.com/tjedeljnik, https://www.instagram.com/tjedeljnik i https://www.youtube.com/@PedjaBajovi%C4%87Stand-Up.

(Beta)

