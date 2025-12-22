U Nišu organizovan prvi Međunarodni festival pozorišta za decu i mlade

Prvi međunarodni festival pozorišta za decu i mlade „Osmeh Niša“ održan je od 24. do 29. novembra u niškom Pozorištu lutaka. Organizovan je sa ciljem da najmlađa publika u Nišu vidi kvalitetne, raznovrsne i umetnički vredne predstave.

Zorica Filipović, rukovodilac službe za odnose sa javnošću i marketing Pozorišta lutaka Niš kazala je da je u okviru takmičarskog dela festivala odigrano devet predstava, a izveli su ih ansambli iz pet zemalja, Bugarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Srbije.

„Tog 24. novembra u 19 sati je festival svečano otvoren i mi smo te večeri odigrali predstavu Carev zatočnik, a izabrali smo tu predstavu sa našeg repertoara jer je ona baš tog dana pre 20 godina imala svoje premijerno izvođenje. Toga dana je obeležen jedan veliki jubilej značajan za naše pozorište. To je jedna od najnagrađivanijih predstava našeg pozorišta, nažalost preminulog reditelja Zorana Lozančića, ali njemu u čast, u čast svih onih koji su gradili tu predstavu, stvarali i koji su igrali u njoj, igraju i dalje će igrati mi smo rešili da time otvorimo festival“

Publika u Nišu imala je priliku da premijerno pogleda predstavu Mačak u čizmama, Lutkarskog pozorišta iz Niša .

„Pored tog takmičarskog programa mi imamo i bogat prateći program, već smo održali nekoliko radionica, književnih i lutkarskih, sa nama su bili pisci Violeta Jović i Vlasta Cenić. Imali smo lutkarsku radionicu gde su deca zajedno sa našom kreatorkom lutaka Draganom pravili lutke od čarapa i balona“.

Filipović je izjavila da se godinama unazad u Nišu pričalo o pozorišnom festivalu za decu i mlade a sada je realizovan na inicijativu direktorke Pozorišta lutaka Milice Radulović, a pod pokroviteljstvom Grada Niša.

„Nije to nova ideja, jednostavno je samo u ovom trenutku oživela, u ovom trenutku se ostvarila. Mi smo sada u nekom obrazloženju za festival navodili da Niš kao jedan veliki grad koji ima dugu pozorišnu tradiciju, koji ima i svoj festival za odrasle „Teatar na raskršću“, zatim se godinama održava „Urban fest“ kao festival namenjen studentskoj populaciji, ali da ni jedan festival za decu i mlade, tog nekog tinejdžerskog uzrasta nije zaživeo u Nišu, “ rekla je ona.

Do sada je bilo samo jedno festivalsko izdanje , pod nazivom Balkanski pozorišni festival.

“Sada posle toliko godina ove 2025. godine, ono o čemu se dugo razmišljalo i dugo planiralo, ove godine se nekako i ostvarilo“.

Stručni žiri Prvog međunarodnog festivala pozorišta za decu i mlade u Nišu dodelio je nagrade za najbolju predstavu, režiju, scenografiju, kostim, tekst, originalnu muziku i tri ravnopravne glumačke nagrade „Osmeh Niša“. Dečiji žiri dodelio je nagradu za najbolju predstavu.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com