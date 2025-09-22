U prestonici Srbije otvorena tradicionalna izložba ‘Beograd, grad u kome stvaram 2025’

Godišnja izložba „Beograd, grad u kome stvaram 2025“, koja se tradicionalno održava više od decenije, predstavljena je u Domu vojske u prestonici Srbije.

Njena suštinska vrednost leži u slobodi umetnika da izrazi Beograd iz sopstvenog unutrašnjeg pejzaža, bez tematskih ili tehničkih ograničenja, pa tako Beograd iznova dobija novo lice, koje se rađa iz boje, linije, forme, misli i emocije.

Umetnica Marina Mone kaže da izložba, koja je nastala iz njene vizije, svake godine okuplja veliki broj umetnika, različitih generacija, senzibiliteta i umetničkih jezika, a ove godine ima 125 autora sa po jednim radom.

„Izložba je nastala 2014. godine iz ljubavi prema Beogradu, ali i prema umetnosti, odnosno želja mi je bila da umetnici pokažu kroz svoju vizuru kroz svoje poglede ovaj grad kao mesto gde oni žive i stvaraju“, kazala je Mone.

Po rečima autorke, koncept je osmišljen bez ograničenja umetnika, kao i da su na izložbi prisutne apstrakcije i figuracije.

„Mi na neki način predstavljamo grad, tu neku emociju, misao, razmišljanje, postavljamo pitanja kroz svoje radove i stvaramo novo lice grada. Na izložbi je prisutan širok dijapazon različitih likovnih tehnika, različitih senzibiliteta umetnika i ova izložba daje uvek mesto mladim autorima“, kazala je Mone.

Ovogodišnja izložba „Beograd, grad u kome stvaram 2025“, nudi posetiocima širok spektar izraza, od ulja na platnu, crteža i grafike, preko keramike, skulpture, mozaika i batika, do fotografije i savremenog dizajna.

Marina Mone, rođena u Beogradu, diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna,te je još tokom studija počela da izlaže .Do sada je učestvovala na više stotina kolektivnih izložbi, kao i na brojnim samostalnim i autorskim projektima.

