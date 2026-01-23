U PTT muzeju otvorena izložba slikara iz Kovačice Pavela Hajka

U PTT muzeju u Beogradu otvorena je danas 88. samostalna izložba slikara iz Kovačice Pavela Hajka „Dobar glas se daleko čuje“, a trajaće do 23. februara.

Istaknuto je da umetnik Hajko, daroviti učenik koga je primetio jedan od osnivača „Kovačičke škole“ naivnog slikarstva Martin Jonaš, tokom više decenija stvara u mestu Kovačica kod Pančeva, koje su pre 224 godine osnovali i naselili Slovaci.

Kovačica ima do danas 65 naivnih slikara, a kovačičko naivno slikarstvo krajem 2024. godine upisano je na UNESKO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.

Ambasador Slovačke u Srbiji Mihal Pavuk rekao je da je izložba realizovana u saradnji sa Fondacijom „Babka“.

„Naivna umetnost Kovačice naraskidivo je povezana sa Slovacima u Vojvodini. Oni su, čuvajući svoj jezik, običaje i identitet stvorili autentičan likovni izraz koji postaje univerzalan“, rekao je ambasador.

Istakao je da kroz platna tih umetnika, Slovaci iz Vojvodine decenijama doprinose širenju dobrog vremena Slovačke i Srbije, pokazujući kako se različitosti mogu pretočiti u umetnost koja povezuje ljude i kulture.

Pošta Srbije, kako je rečeno na otvaranju izložbe, podržava kulturne projekte i inicijative koje uključuju razvoj odnosa sa istaknutim umetnicima i prijateljskim državama.

Direktor poslovne oblasti Pošte Srbije Vladimir Dimitrijević rekao je da je opredeljenje tog preduzeća kontinuirana podrška kulturnim programima, aktivnostima i inicijativama koje promovišu kulturnu saradnju i time približavaju bolje razumevanje među nacijama, umetnicima, gradovima i državama.

Podsetio je da je u novembru prošle godine u izdanju prigodnih poštanskih maraka Pošta Srbije objavila marku u čast slikarke Zuzane Halupove povodom 100 godina od njenog rođenja, a u martu 2024. prigodnom filatelističkom emisjom obeležila 100 godina od rođenja Martina Jonaša.

Istaknuto je da učenici Osnovne škole „Mlada pokolenja“ iz Kovačice danas vredno stvaraju nadahnuti prepoznatljivim motivima slikara Pavela Hajka, u okviru UNESKO programa besplatnog prenošenja znanja i veština na mlade naraštaje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com