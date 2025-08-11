U septembru prvi Nacionalni festival filma i televizije, biraće se srpski kandidat za Oskara

Prvo izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT) biće održano od 3. do 7. septembra na Zlatiboru, u Novoj Varoši i Priboju, i na njemu će biti izabran srpski kandidat za filmsku nagradu „Oskar“, saopštio je danas Kulturni centar „Zlatibor“ iz Čajetine.

„Festival ima ambiciju da postane krovni događaj srpske kinematografije i televizijske produkcije, ali i značajna tačka na međunarodnoj mapi kulturnih događaja, budući da će upravo ovde biti izabran srpski kandidat za prestižnu nagradu ‘Oskar'“, navodi se u saopštenju.

Organizatori festivala su Ministarstvo kulture, Filmski centar Srbije i opštine Čajetina, Priboj i Nova Varoš, festival će, kako se dodaje, okupiti domaće i strane stvaraoce, a gostujuća kinematografija biće jedan od važnih segmenata programa.

Nagradni fond iznosi 15 miliona dinara, a pored glavne festivalske nagrade, dodeljivaće se i priznanja za izvanredna dostignuća u nizu kategorija – od scenarija za film i TV seriju, preko režije, glumačkih ostvarenja, scenografije, kostima i šminke, do montaže, dizajna zvuka i muzike.

U organizacionom odboru Festivala nalaze se: Miroslav Lekić, Ivan Karl, Danka Milošević, Igor Đorđević, Miša Mogorović, Igor Stanković, Anđelka Vlaisavljević, Darko Bajić, Milorad Milinković, Vladimir Anđelković i Vladimir Vasiljević.

Prošle godine održano je „nulto“ izdanje festivala, na kome je ustanovljena i nagrada za životno delo, kada je prvi laureat bio glumac Aleksandar Berček.

