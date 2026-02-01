U Teheranu uhapšen koscenarista filma nominovanog za Oskara

Jedan od scenarista nominovanih za prestižnu američku filmsku nagradu Oskar za iransku dramu „Bila je to samo nesreća“ uhapšen je u Teheranu samo nekoliko nedelja pre dodele Oskara u Los Anđelesu.

Predstavnici filma su danas rekli da je Mehdi Mahmudijan uhapšen u subotu. Nisu dostupni detalji o optužbama protiv Mahmudijana. Ali njegovo hapšenje dogodilo se samo nekoliko dana nakon što su Mahmudijan i 16 drugih potpisali izjavu kojom osuđuju lidera Islamske Republike ajatolaha Alija Hamneija i nasilni obračun režima sa demonstrantima.

Dva druga potpisnika, Vida Rabani i Abdulah Momeni, takođe su uhapšeni.

Džafar Panahi, nagrađivani reditelj filma „Bila je to samo nesreća“, osudio je danas hapšenje svog koscenarista.

„Mehdi Mahmudijan nije samo aktivista za ljudska prava i zatvorenik savesti. On je svedok, slušalac i retko moralno prisustvo – prisustvo čije se odsustvo odmah oseća, kako unutar zatvorskih zidina, tako i van njih“, rekao je Panahi.

Panahi je takođe bio potpisnik izjave od 28. januara. U njoj se, između ostalog, navodi da „masovno i sistematsko ubijanje građana koji su hrabro izašli na ulice da okončaju nelegitimni režim predstavlja organizovani državni zločin protiv čovečnosti“.

Film „Bila je to samo nesreća“ nominovan je za najbolji scenario i najbolji međunarodni film na dodeli Oskara 15. marta.

Taj film, tajno snimljen u Iranu, francuska je nominacija za Oskara za najbolje inostrano ostvarenje.

(Beta)

