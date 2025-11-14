U utorak na Zlatiboru književna manifestacija u čast 850 godina od rođenja Svetog Save

Na Zlatiboru će u utorak, 18. novembra biti održana manifestacija „Pesničke vatre zlatiborske“ čije je 12. izdanje posvećeno obeležavanju 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića – Svetog Save.

Kako su najavili organizatori, program će početi u 17 časova kada će na Šumatnom brdu, vatru simbolično upaliti ovogodišnja dobitnica Povelje te manifestacije za sveukupno književno delo, spisateljica Ljiljana Habjanović Đurović.

U 18 časova u Hramu Preobraženja Gospodnjeg na Zlatiboru, biće služen Akatist Svetom Savi a program posvećen Svetom Savi i ovogodišnjoj dobitnici Povelje počeće u 19.30 časova u Kulturnom centru na Zlatiboru.

„Publika će imati priliku da čuje predavanje književne kritičarke i novinarke Mile Milosavljević, posvećeno stvaralaštvu Ljiljane Habjanović Đurović, jedne od najčitanijih i najprevođenijih savremenih srpskih autorki“, najavili su organizatori.

U umetničkom delu programa biće izveden poetski performans o Svetom Savi „Putuje bez puta i put se za njim rađa“, sačinjen od stihova najpoznatijih

srpskih pesnika.

„Recital, koji je pre skoro dve decenije priredila Darinka Simić Mitrović, a izvodio dramski studio ‘Zlatiborski bistričak’, sada će na scenu izvesti glumci Teatra ‘Inat’, u režiji glumice Andrijane Simović. U programu učestvuje i hor Osnovne škole ‘Milivoje Borović’ iz Mačkata, pod umetničkim rukovodstvom nastavnika Miloša Vermezovića“, stoji u saopštenju.

Manifestacija će biti zatvorena projekcijom dokumentarno-igranog filma „Gora preobraženja“ reditelja Hadži Aleksandra Đurovića, snimljenog po romanu Ljiljane Habjanović Đurović.

Ulaz na sve programe je slobodan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com