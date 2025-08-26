U Veneciji sutra počinje 82. Međunarodni filmski festival – Mostra

U Veneciji sutra uveče počinje 82. Međunarodni filmski festival (Mostra) na kojem se očekuju Džordž Kluni (George Clooney) i Dvejn Džonson (Dwayne Johnson), dok će počasnog Zlatnog lava dobiti Kim Novak, sada 92-godišnja filmska zvezda poznata po ulozi u antologijskom filmu „Vrtoglavica“ Alfreda Hičkoka (Hitchcock).

Ukupno 21 film biće u konkurenciji za prestižnog Zlatnog lava za najbolji film. Festival će sutra uveče otvoriti film „La Grazia“ italijanskog reditelja Paola Sorentina (Sorrentino), koji je u trci za glavnu nagradu.

Očekuje se da će veliku pažnju privući film u konkurenciji „The Voice of Hind Rajab“, rediteljke Tunisa Kauter Ben Hanije. Procenjuje se da će to biti film sa najviše političke konotacije, pošto je u pitanju drama o ubistvu šestogodišnje palestinske devojčice, koju su ubile izraelske snage u Pojasu Gaze u januaru 2024. godine.

U konkurenciji će biti i „Frankenštajn“, visokobudžetna, ažurirana verzija mita o doktoru Frankenštajnu, koju je oživeo meksički reditelj Giljermo del Toro (Guillermo), majstor fantastike.

Kluni će predstaviti „Jay Kelly“ reditelja Noe Naumbaha (Noah Baumbach), komediju u kojoj igra glumca usred egzistencijalne krize.

Još jedan „politički film“ u konkurenciji je „Mag Kremlja“ francuskog reditelja Olivijea Asaje (Olivier Assayas), adaptacije bestselera Đulijana da Empolija (Guiliano) o usponu Vladimira Putina iz perspektive jednog od njegovih najbližih savetnika.

Glavnog čoveka Kremlja glumi Britanac Džud Lo (Jude Law), poznat po filmu „Talentovani gospodin Ripli“.

Dvejn Džonson, rvač koji je postao holivudska zvezda, će predstaviti ostvarenje „The Smashing Machine“ reditelja Benija Safdija (Benny Safdie), priči o MMA borcu koji se bori protiv poroka zavisnosti.

U konkurenciji je i francuski film „Stranac“ reditelja Fransoa Ozona (Francois), ocenjen kao ambiciozna adaptija istoimenog dela Albera Kamija (Albert Camus), jedne od knjiga koja je najviše prevedena i prodata u svetu. Film je crno-beli a glavnu ulogu igra Benžamen Voazen (Benjamin Voisin).

Nemački reditelj Verner Hercog (Werner Herzog) će van konkurencije predstaviti svoj najnoviji film „Ghost Elephants“, priči o krdu fantomskih slonova u džunglama Angole.

Hercog (82), koji naizmenično snima igrane i dokumentarne filmove, dobiće Zlatnog lava za životno delo na ceremoniji otvaranja Mostre.

Ove godine će predsednik žirija biti američki režiser Aleksander Pejn (Alexander Payne), dok će italijanska glumica i manenkenka Emanuela Faneli (Fanelli) biti voditelj na ceremoniji otvaranja i zatvaranja festivala.

Mostru će 6. septembra zatvoriti film „Dog 51“ francuskog reditelja Sedrika Žimeneza (Cedric Jimenez).

Zlatnog lava je prošle godine dobilo ostvarenje „The Room Next Door“ prvi film Pedra Almodovara na engleskom jeziku.

Mostra jedan je od glavnih filmskih festivala u Evropi uz festivale u Kanu i Berlinu.

Festival je, kao deo Bijenala u Veneciji, ustanovio grof Djuzepe Volpi (Guiseppe) 1932. godine.

Od 1932. do 1942. godine glavna festivalska nagrada Zlatni lav, nosila je ime Kup Musolini, po tadašnjem italijanskom fašističkom premijeru Benitu Musoliniju (Mussolini).

Nagrada je dobila ime Zlatni lav 1949. godine, a prvo priznanje pripalo je francuskom filmu „Manon“.

(Beta)

