U Vranju otvorena izložba povodom 150 godina od rođenja književnika Bore Stankovića

Izložba "Tragom ljudske duše" otvorena je danas u Kamernoj sali Pozorišta "Bora Stanković" u Vranju, povodom 150 godina od rođenja književnika Borislava - Bore Stankovića (1876-1927), Vranjanca.

Stanković se smatra prvim velikim modernim piscem u srpskoj književnosti zbog duboke psihološke analize likova i uvođenja snažnog subjektivizma. Bio je jedan od najznačajnijih pisaca srpskog realizma i začetnik moderne srpske proze.

Njegova dela su duboko ukorenjena u ambijent starog Vranja, prožeta temama „žala za mladošću“, patrijarhalne stege i erotske tragike. Najpoznatija su roman „Nečista krv“ drama „Koštana“ i zbirke pripovedaka „Božji ljudi“ i „Stari dani“.

Izložba, kako je saopštilo Ministarstvo kulture, obuhvata retke i do sada neobjavljene fotografije, dokumenta, časopise i originalna izdanja dela Bore Stankovića.

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je na otvaranju da izložba ona oživljava lik i vanvremensko delo Stankovića kroz razglednice starog Vranja, njegovu prepisku sa književnicima, fotografije ličnosti o kojima je pisao i druge vredne eksponate, od kojih su mnogi izloženi prvi put.

Ponovio je reči književnika Iva Andrića da se Stanković nije igrao rečima, nego su ga „reči bolele“.

„Zbog toga u velikoj knjizi srpske književnosti i kulture ime Bore Stankovića ima posebno mesto, kao i svako umetničko delo ispisano životom samim. Neka nam delo Bore Stankovića bude putokaz da čuvamo snagu reči i lepotu našeg jezika, jer čuvajući Stankovića čuvamo sebe“, kazao je Selaković.

(Beta)

